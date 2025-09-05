Divočáky vidělo několik místních v Jundrově na hřišti v pátek ráno mezi šestou a sedmou hodinou. Poměrně krátká doba stačila rodince „výletníků“ na to, aby z fotbalového trávníku udělala oraniště.
„Odjížděl jsem ve čtvrtek v devět večer a všechno bylo v pořádku. V pátek v šest ráno tam divočáky viděla první paní, která šla venčit psy. Potom kolega, který přijel na místo, vyfotil je a natočil, pořídil záběry přesně v 6:48. Co jsem na záběrech viděl, byla tam bachyně s mladými,“ povzdechl si Radim Křivánek, předseda SK Jundrov.
Účet za nevítanou návštěvou je pro něho krutý: škody předběžně odhadl na 400 tisíc korun. Budou nejen na hřišti, ale i na oplocení kolem něho.
Prasata podle jeho názoru musela utéct z nedaleké Obory Holedná, populárního brněnského výletního místa mezi Jundrovem, Kohoutovicemi a Bystrcí. Křivánek přiznal, že událost hned řešil se zástupci městské firmy Lesy města Brna, pod kterou Obora Holedná spadá, a ti že účast „jejich“ divočáků na jundrovském řádění odmítli.
„Z našeho pohledu, i když jsme od obory celkem daleko, jsou to divočáci od nich. Podle nás byli na straně od Kohoutovic, kde minulý týden hořela chata, oni se asi lekli, přeběhli na naši stranu a dělají škodu tady,“ stojí si za svým předseda fotbalistů.
Za pětadvacet let, co se zatravnilo původně škvárové hřiště v Jundrově, se podle jeho slov stalo něco podobného poprvé.
Křivánkovou snahou bude vyjednat, aby při příští takové návštěvě mohl povolat myslivce a ti aby mohli zvířata střelit. Uvědomuje si ale, že získat takové povolení bude komplikované, ne-li nemožné.
V pátek ráno by ale ani takto rázné opatření jundrovský pažit neochránilo. „Divočáci sami odešli, nikdo je ani nechytal. Nevíme, co s tím,“ hlesl.
Hned na páteční odpoledne svolal oddíl brigádu, během které se rodiny hráčů s dětmi pokoušely po navlhčení zašlapat vyhrabané drny trávy zpátky do hlíny. Sešlo se zhruba 60 obětavých pracantů.
„Zkusíme to, jestli se tráva chytne. Odborník, s kterým jsem to konzultoval, mi řekl, že na 90 procent ne. Což by byl velký průšvih, protože pak bychom museli položit nový koberec, a to by bylo hodně nákladné,“ rekapituloval Křivánek.
V sobotu měl Jundrov hrát doma zápas osmé nejvyšší soutěže proti Řečkovicím. Utkání si buď odloží, nebo ho přesune na umělou trávu do nedalekých Žabovřesk. To jsou pro oddíl další komplikace. Trávník se bude podle předsedova odhadu dávat dohromady tři týdny až měsíc.