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Sparta míří do Brna. Zbrojovka se chystá na největší fotbalový večer za dlouhé roky

Jiří Černý
  15:02
Elias Cobbaut (ve výskoku) během svého sparťanského debutu v pohárovém zápase s...

Elias Cobbaut (ve výskoku) během svého sparťanského debutu v pohárovém zápase s Brnem (30. října 2024) | foto: ČTK

Sparťanský záložník Qazim Laci (vpravo) v pohárovém zápase s Brnem (30. října...
Sparťanský útočník Rrahmani proměňuje penaltu v utkání proti Brnu. (30. října...
Ross (vlevo) a Pavelka ze Sparty, vpravo s bolestivou grimasou Potočný z Brna...
Jakub Šural z Brna se snaží zastavit Jan Kuchtu ze Sparty. (2. dubna 2023)
11 fotografií
Fotbalovou Zbrojovku a s ní i její fanoušky čeká po postupu do první ligy hned na úvod soutěže jeden z neatraktivnějších zápasů. Na domácí půdě vyzve v prvním kole rivala z pražské Sparty, navíc se dá očekávat, že před tak zaplněnými tribunami, jaké stadion na Srbské v brněnském Králově Poli ještě nezažil.

K dispozici je 10 600 míst a klub už několik dní hlásí, že bude vyprodáno. To znamená, že padne dosavadní rekord současné arény. Ten drží od léta 2003 semifinále Poháru Intertoto se španělským Villarrealem, na které dorazilo 10 506 diváků. V ligové soutěži je dosud nejnavštěvovanějším utkáním zápas Zbrojovky se Spartou z května 2016, kdy brněnský celek vyhrál 1:0.

Elias Cobbaut (ve výskoku) během svého sparťanského debutu v pohárovém zápase s Brnem (30. října 2024)
Sparťanský záložník Qazim Laci (vpravo) v pohárovém zápase s Brnem (30. října 2024)
Sparťanský útočník Rrahmani proměňuje penaltu v utkání proti Brnu. (30. října 2024)
Ross (vlevo) a Pavelka ze Sparty, vpravo s bolestivou grimasou Potočný z Brna (30. října 2024)
11 fotografií

Jedno výraznější a dnes již nepřekonatelné číslo se váže k roku 1993. Tehdy se na zápase – jak jinak než proti Spartě – na tribunách na Srbské mačkalo 19 285 diváků. Důvodem tohoto azylu v Králově Poli byl koncert kapely Metallica na tehdy hlavním stadionu Zbrojovky za Lužánkami. Tento rekord zřejmě už nikdy nepadne, aréna totiž v následujících letech prošla rekonstrukcí.

Čtyřhodinová show před zápasem

Že jde o velký zápas a velký den pro brněnský fotbal je zřejmé i z show, kterou k tomu klub pořádá několik hodin před úvodním výkopem v sobotu ve 20 hodin.

Už v 16 hodin se otevře fanshop, o hodinu později odstartuje fanzóna, která nabídne nejen koncertní atmosféru prostřednictvím DJ a saxofonisty, ale i další bohatý doprovodný program. „Takto bude vypadat fanzóna při všech zápasech s exponovanými soupeři,“ slibuje ředitel komunikace Zbrojovky Tomáš Šusta.

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Návštěvníci ochutnají speciality několika brněnských podniků včetně burgerů od FatFuck Burgers a Amici, hotdogy Borkovy Show, kávy Rast Coffee, lokální řemeslné zmrzliny Yumm nebo pivní nabídky Pana Kavana i pivovaru Moravia.

Emoce ještě před samotným zápasem podtrhne klubová hymna, která v podání jejích autorů ze skupiny Lidopop poprvé zazní živě, navíc s laserovou projekcí textu jako karaoke. Tisíce fanoušků si ji tak zazpívají společně s jejími autory přímo na stadionu.

Kvůli očekávané vysoké návštěvě klub doporučuje dorazit s dostatečným předstihem. Brány stadionu se otevřou už v 18 hodin, tedy dvě hodiny před výkopem. „Odbavení může trvat déle než obvykle,“ upozorňuje Šusta.

Uzavřené okolí stadionu i zákaz parkování

Zápas se dotkne i dalších lidí z Brna v okolí stadionu, kteří na fotbal mířit nebudou. Kvůli utkání se uzavřou ulice Vodova, Červinkova a Srbská a ani parkování v bezprostředním okolí stadionu nebude z bezpečnostních důvodů možné.

„Fanouškům doporučujeme, aby při cestě na zápas přednostně využili MHD,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Posílená proto bude tramvajová linka 12 a trolejbus číslo 32.

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„Pokud lidé přijedou autem, měli by počítat s dopravním zatížením, vyrazit s časovou rezervou a respektovat pokyny policistů i přechodné dopravní značení,“ uvedl policejní mluvčí Vala.

Policisté se na tento z bezpečnostního pohledu rizikový zápas připravují jako na mimořádnou událost. Na místě nasadí desítky příslušníků pořádkové i cizinecké policie, antikonfliktní tým nebo jízdní policii. V případě potřeby je připraven i vrtulník.

Artis Brno zahájí první ligu v pondělí

Svůj historicky první zápas v elitní soutěži proti Mladé Boleslavi zažije v pondělí také Artis Brno. Premiérovou radost chce spojit s připomenutím klubové evoluce a zároveň se vzpomínkou na zesnulého hráče dorosteneckého týmu Artisu.

„Podobu pietního aktu ani oslav zatím nechci podrobně přibližovat, ale úvod utkání se ponese také v duchu připomenutí vývoje klubu od jeho založení v roce 1924. Připomeneme cestu někdejší Líšně přes jednotlivé milníky až k historickému postupu mezi českou fotbalovou elitu. Hrdě se k odkazu Líšně hlásíme, však jsme také stále součástí líšeňského fotbalu a naše zázemí je na Kučerově ulici,“ nakousl plány mluvčí Artisu Ondřej Tomek.

I mladší klub chystá pro fanoušky fanzónu, ovšem jen pro exponovaná utkání se Spartou, Slavií, Zbrojovkou či Baníkem. „Budou se prezentovat naši partneři, ať už z gastronomie, potravinářství nebo sportovního vybavení. Chceme, aby to bylo co nejvíce tematicky spojené se sportem. Fanoušci se mohou těšit na atrakce pro děti, foodtrucky a gastrozónu,“ upřesnil Tomek.

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