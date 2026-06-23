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V Brně jednají o prodeji Lužánek Zbrojovce, návrh primátorky na odklad neprošel

Marek Osouch
  10:39aktualizováno  11:06
Zastupitelé Brna dnes projednávají ostře sledovaný prodej zchátralého stadionu za Lužánkami. Hned na počátku schůze brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) však navrhla, aby se o věci nejednalo. Důvodem je vysoké riziko neplatnosti smlouvy, kvůli výrazné odchylce nabídnuté ceny oproti posudku, který si objednalo město.

Široká koalice vládnoucí v Brně se kvůli podnětu primátorky rozštěpila. Její návrh na stažení a odložení bodu neprošel o jediný hlas. Zastupitelé tak o něm dnes budou jednat.

Jestli ale prodej schválí, je otázkou. Debata se teprve rozbíhá. Přítomna je zhruba dvacítka fanoušků Zbrojovky, kteří chtějí také znát odpovědi a nabádali politiky ke schválení.

„Získáme nový moderní stadion nejen pro sport, ale i kulturu, který nám budou závidět v každém koutu republiky. Pro všechny má nevyčíslitelnou morální hodnotu,“ prohlásil fanoušek Zbrojovky Lukáš Winkler, který je zároveň předsedou hnutí Za Lužánky, jež na podzim poprvé kandiduje v komunálních volbách.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při řízení zastupitelstva města Brna. (23. června 2026)
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů výstavby nového stadionu za Lužánkami. (23. června 2026)
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů výstavby nového stadionu za Lužánkami. (23. června 2026)
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů výstavby nového stadionu za Lužánkami. (23. června 2026)
16 fotografií

Jeho kolega z tohoto uskupení Marek Fišer jej doplnil, že před dvacet let čekání stačilo a že je třeba jednat ne znovu vše odkládat. „Lužánky nejsou jen nějaký pozemek, ale symbol Brna,“ poznamenal.

„Musíme ctít zákony a za vedení města nevidíme možnost v tuto chvíli rozhodnout, jak bylo původně navrženo s hrozbou absolutní neplatnosti smlouvy. Tento procesní postup jsme projednávali se zástupci Zbrojovky a jsme ve shodě nalézt co nejrychlejší řešení. Jsem připravena svolat mimořádné zastupitelstvo, které by se věnovalo jen této problematice,“ uvedla primátorka ještě před neúspěšným hlasováním o stažení materiálu.

I kdyby zastupitelé dnes prodej schválili, smlouva by se hned nepodepisovala a nebyla účinná.

Prodej totiž musí odsouhlasit také Evropská komise s tím, že cena, za niž pozemky město prodává, nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu. Zbrojovka počítá s tím, že na účet města pošle pět milionů korun, dalších zhruba 200 milionů, které jsou součástí nabídky, si započítala vůči plánované demolici chátrajícího stánku.

Druhou podmínkou je pak vydání kladného stanoviska památkářů, že je možné za Lužánkami postavit 37 metrů vysokou arénu, jak požaduje Zbrojovka. Až pak může primátorka smlouvu podepsat.

Stanovisko památkářů je nutné pro změnu územního plánu, kterou zastupitelé také řeší a musí nakonec finálně posvětit. Podle materiálu, který projednávají zastupitelé, to může trvat i tři roky.

Odhad říká téměř půl miliardy, Zbrojovka za parcely na nový stadion nabízí jen půlku

Jak nastínili pracovníci Kanceláře architekta města Brna, kteří posuzovali různé výšky případného stánku, panorama historického centra Brna by plánovaná aréna narušovala, i kdyby výška dosahovala o dva metry méně. Doslova píšou o nevhodnosti či znehodnocení výhledu na město. Konečné slovo ale budou mít památkáři, tedy státní správa.

K tomuto riziku možného zádrhelu se Zbrojovka na dotaz iDNES.cz nevyjádřila. „Na základě předběžných objemových studií vyšlo, že maximální výška 37 metrů představuje rozumný rámec pro realizaci moderního stadionu s kapacitou 30 tisíc diváků, který splňuje požadavky na komfort návštěvníků, bezpečnost, zázemí i ekonomickou udržitelnost provozu,“ prohlásil mluvčí Zbrojovky Tomáš Šusta.

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