Na poctivý verbuňk potřebujete výbornou fyzičku, říká kyjovský folklorista

Jakub Škodík se k souboru ze šestitisícového města na Hodonínsku přidal v roce 2019, dnes je už jeho pevnou součástí coby předseda. Když zrovna neplní své studijní povinnosti ohledně ochrany přírody na Mendelově univerzitě v Brně, žije folklorem. A hlavně tím pohybovým.
„Kolik tanců umíte, tolikrát jste člověkem,“ říká s úsměvem v rozhovoru pro iDNES.cz, v němž mimo jiné popisuje, co obnáší život v tanečním a pěveckém souboru.
Co vás nejvíc překvapilo?
Jako malý jsem chodil do Dětského národopisného souboru Dúbravěnka, ale přechod k dospělé Dúbravě je jako skok do rozjetého vlaku. Ihned se stáváte tanečníkem, i když se učíte vše od začátku, i držení těla. Moderní doba nás totiž učí se hrbit, což nám při tanci komplikuje jeho provedení. Následně se přechází k základním krokům různých tanců, kdy u nás na Kyjovsku je tím nejdominantnějším kyjovská skočná, ale také se zde můžete setkat s milotickou slovenskou či svatoborským danajem.
Na soutěžích se hodnotí každá maličkost – početnost a provedení cifer, zadýchání, hluboký dřep, ale i původnost kroje a regionální píseň.