Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Na poctivý verbuňk potřebujete výbornou fyzičku, říká kyjovský folklorista

  14:47
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie7 Premium

Jakub Škodík se k souboru Dúbrava ze šestitisícových Dubňan na Hodonínsku přidal v roce 2019, dnes je už jeho pevnou součástí coby předseda. (listopad 2026) | foto: Národopisný soubor Dúbrava

Kolik toho musí člověk vydržet, aby předvedl pořádný verbuňk? Nestačí jen znát kroky a mít na sobě nádherný kroj. Folklor na Kyjovsku je také o fyzické kondici, stovkách písní a pevných přátelstvích. Jakub Škodík z dubňanského souboru Dúbrava vysvětluje, proč tradice stále přitahují mladou generaci a co všechno obnáší život mezi tanečníky.

Jakub Škodík se k souboru ze šestitisícového města na Hodonínsku přidal v roce 2019, dnes je už jeho pevnou součástí coby předseda. Když zrovna neplní své studijní povinnosti ohledně ochrany přírody na Mendelově univerzitě v Brně, žije folklorem. A hlavně tím pohybovým.

„Kolik tanců umíte, tolikrát jste člověkem,“ říká s úsměvem v rozhovoru pro iDNES.cz, v němž mimo jiné popisuje, co obnáší život v tanečním a pěveckém souboru.

Co vás nejvíc překvapilo?
Jako malý jsem chodil do Dětského národopisného souboru Dúbravěnka, ale přechod k dospělé Dúbravě je jako skok do rozjetého vlaku. Ihned se stáváte tanečníkem, i když se učíte vše od začátku, i držení těla. Moderní doba nás totiž učí se hrbit, což nám při tanci komplikuje jeho provedení. Následně se přechází k základním krokům různých tanců, kdy u nás na Kyjovsku je tím nejdominantnějším kyjovská skočná, ale také se zde můžete setkat s milotickou slovenskou či svatoborským danajem.

Na soutěžích se hodnotí každá maličkost – početnost a provedení cifer, zadýchání, hluboký dřep, ale i původnost kroje a regionální píseň.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nenápadný luxus na strmém svahu. Chaty nad Znojmem nadchnou nejen výhledem

Základem kabin je pevně zapuštěná železobetonová konstrukce. Aby totiž mohly...

Lepší místo s výhledem na Znojmo nenajdete: na strmém svahu Kraví hory, který od řad vinné révy přechází postupně v divočinu národního parku Podyjí, stojí dvě chatky či, jak jim říkají architekti,...

Mladík předjížděl kamion přes plnou čáru. Srážka na Vyškovsku stála řidičku život

Tragická dopravní nehoda mezi Vícemilicemi a Nevojicemi u Bučovic na Vyškovsku...

Tragická dopravní nehoda uzavřela v pátek ráno na celé dopoledne silnici I/50 u Bučovic na Vyškovsku. Osmnáctiletý řidič osobního auta při předjíždění nákladního vozu vjel do protisměru, kde se...

Ubodala muže 158 ranami, jiného shodila z mostu. Dostala výjimečný trest a detenci

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...

Krajský soud v Brně dnes uložil třiatřicetileté Lucii Hrdové za loňskou vraždu a dřívější pokus o vraždu na Znojemsku výjimečný trest 22 let vězení. Po jeho odpykání poputuje do zabezpečovací detence.

Nedostanou se na schody u svého domu. SVJ je zatarasilo lešenářskými trubkami

Premium
Bytové družstvo v ulici Musorgského brněnských Kohoutovicích uzavřelo schodiště...

Spor o to, kdo se má starat o schodiště u bytových domů, vyřešili v brněnských Kohoutovicích po svém. Družstvo, kterému patří, ho zatarasilo lešenářskými trubkami.

Trafika pro exprimátorku Vaňkovou. Za plný plat bude dohlížet na Veletrhy

Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)

Dnes už bývalá brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) před volbami avizovala, že odejde z veřejného života a vzdá se politických funkcí. Kvůli svému zdravotnímu stavu už ani nekandidovala a tento...

Ministr odvolal Radu Vinařského fondu. Opozice navrhuje změny v jeho fungování

Ministr zemědělství Martin Šebestyán před jednáním vlády, která má na programu...

Ministr zemědělství Martin Šebestyán odvolal všech jedenáct členů Rady Vinařského fondu. Stalo se tak kvůli zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle něhož fond opakovaně porušoval předpisy...

13. listopadu 2026  12:30,  aktualizováno  15:10

Na poctivý verbuňk potřebujete výbornou fyzičku, říká kyjovský folklorista

Premium
Jakub Škodík se k souboru Dúbrava ze šestitisícových Dubňan na Hodonínsku...

Kolik toho musí člověk vydržet, aby předvedl pořádný verbuňk? Nestačí jen znát kroky a mít na sobě nádherný kroj. Folklor na Kyjovsku je také o fyzické kondici, stovkách písní a pevných přátelstvích....

13. listopadu 2026  14:47

Z adventních trhů je vlezlý tříměsíční obchoďák, říká nová brněnská radní. Chce to změnit

Nová brněnská radní pro kulturu Jana Janulíková s nástupem do funkce kritizuje...

Vánoční trhy v Brně začínají tak brzy, že už mnoha lidem lezou na nervy. Nová radní pro kulturu Jana Janulíková (Za Lužánky) chce tento trend zastavit, sjednotit roztříštěné pořádání adventních akcí...

13. listopadu 2026  9:54

Brno je městem nájemníků. Bydlí tak každý třetí obyvatel, investoři reagují

Místo čtveřice starých budov vyrostou v ulici Hlinky u brněnského výstaviště...

Každý třetí Brňan bydlí v nájmu. Podle expertů z poradenské firmy BTR Group, která se specializuje na segment nájemního bydlení, se tento údaj vyplývající ze sčítání lidu 2021 od té doby nijak...

13. listopadu 2026  5:16

Svatého Martina v centru Brna vystřídají vánoční trhy, zahájí je kapela Lucie

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu připíjelo požehnaným svatomartinským vínem, o pouhé dva dny později skleničky v centru vystřídají hrnky se svařákem a punčem. Brno se tak přidává k evropským...

12. listopadu 2026  17:27

Kamioňák na D2 porazil lampy. V kabině měl rozpitou vodku, vymlouval se na léky

Rozpitou lahev vodky našli policisté v kabině kamionu, který koncem října před...

Rozpitou lahev vodky našli policisté v kabině kamionu, který koncem října před třetí hodinou odpoledne boural na dálnici D2. Řidič na 17. kilometru odbočoval k čerpací stanici, kde nezvládl řízení a...

12. listopadu 2026  17:01

Ve Znojmě pokračuje současná koalice, starostou zůstává Koudela z ODS

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem...

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s uskupeními Naše Znojmo a Starostové...

12. listopadu 2026  16:49

Nekonečno v ní nevidí. Spíš lejno nebo potrubí, komentují lidé brněnskou sochu

Premium
Na Šilingrově náměstí v centru Brna se objevila nová socha. Černá železná...

Na Šilingrově náměstí v centru Brna se objevila nová socha. Černá železná plastika s názvem Archimedon má představovat nekonečno, neustálý pohyb a proměnu. Brňané v ní však zatím vidí spíš exkrement,...

12. listopadu 2026  15:37

Z top pětky se mnou nechtěli bojovat, říká Procházka. V Thajsku zažil peklo, co titul?

Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na...

Šest týdnů tvrdého drilu v Thajsku, odloučení od rodiny a snaha poučit se z bolestivé porážky. Český bojovník Jiří Procházka se připravuje na návrat do klece UFC. V sobotu 21. listopadu se v...

12. listopadu 2026  14:30

Z Vranovské přehrady vytáhli pračky i pádla, celkem přes čtyři tuny odpadu

Pracovníci Povodí Moravy z břehů vodní nádrže Vranov sesbírali už čtyři a půl...

Pokles hladin řek a vodních nádrží odhaluje nejen pozůstatky zatopených staveb, ale také odpad, který byl doposud ukrytý pod vodní hladinou. Povodí Moravy proto využívá současné suché období k...

12. listopadu 2026  14:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ubodala muže 158 ranami, jiného shodila z mostu. Dostala výjimečný trest a detenci

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...

Krajský soud v Brně dnes uložil třiatřicetileté Lucii Hrdové za loňskou vraždu a dřívější pokus o vraždu na Znojemsku výjimečný trest 22 let vězení. Po jeho odpykání poputuje do zabezpečovací detence.

12. listopadu 2026  11:32,  aktualizováno  12:19

Kauza strážníků obžalovaných kvůli opilci přejetému u garáží se vrací k městskému soudu

Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a...

Případem dvou brněnských strážníků obžalovaných v souvislosti s předloňskou smrtí opilého muže, kterého přejelo auto ve vjezdu do podzemních garáží, se bude znovu zabývat Městský soud v Brně. Kvůli...

12. listopadu 2026  11:01,  aktualizováno  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.