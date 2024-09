Na fobie s virtuální realitou. Pavouk v ní může i sedět na rameni, říká vědec

„Začátkem příštího roku bychom chtěli přijít s prvním prototypem k psychoterapeutům a do nemocnic, abychom získali zpětnou vazbu na to, co funguje, a co je naopak potřeba upravit. Koncem příštího roku bychom měli mít produkt, který můžeme začít komerčně nabízet,“ plánuje Vojtěch Juřík.

Máte vy sám nějakou fobii?

Troufnu si říct, že fobií netrpím. Mám přiměřený strach z výšek a hadů, kdy je reakce opodstatněná, protože v těchto případech se člověk může ocitnout v ohrožení života. Fobie je nicméně definovaná tím, že se jedná o přehnanou nebo neopodstatněnou reakci organismu na podnět v takové míře, jako by byl život ohrožující, i když to tak být nemusí. Takový strach je paralyzující a v některých ohledech člověka diskvalifikuje v běžném životě.

Máte ve svém blízkém okolí někoho, kdo tím trpí?

Můj tatínek má fobií z létání, což ho ve finále dovedlo do stavu, že v letadle v životě neseděl.