V Brně mají nové angiolinky, lékařům umožní zachránit víc pacientů s infarktem

Infarkt ho zastihl při fotbalovém utkání před devatenácti lety. Tehdy devětadvacetiletému Petru Michálkovi tehdy včasnou první pomoc poskytl jeho bratr, a za vyváznutí z případného ohrožení života vděčí zároveň i shodě okolností. „Udělalo se mi špatně a nemohl jsem dýchat. Později mi začala brnět ruka,“ popsal Michálek, jak se u něj potíže projevily.

Že jde o infarkt by ho ale bez bratrových zkušeností nenapadlo. Jeho sourozenec měl podobnou srdeční příhodu o zhruba dva měsíce dříve, takže byl okamžitě v obraze. „Asi bych si šel normálně lehnout,“ řekl Michálek. Jeho bratr ale naznal, že by mohlo jít o infarkt stejně jako u něj. Zavolali proto záchranku. „Vrtulníkem mě pak převezli do nemocnice,“ sdělil Michálek.

Od letošního léta lékaři ve FN Brno ošetří pacienty, přivezené s akutním infarktem, na nově zrekonstruovaných agiolinkách. Tři nově zrekonstruované katetrizační sály, nově vybavené kardio-angiografickými rentgenovými přístroji poslední generace, umožní „odbavit“ o 15 procent pacientů víc než dřív. V roce 2022 to bylo zhruba čtyři a půl tisíce pacientů.

Zrekonstruované angiolinky kardiologům poskytnou lepší zobrazení srdce při zákroku. „Jelikož je srdce orgán, který se neustále pohybuje, vyžaduje tu největší kvalitu. A ta nám pak umožní výkon zkrátit, takže by to mělo být i bezpečnější,“ vysvětlil výhodu nových zařízení přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno Petr Kala.

Po ošetření nádherná úleva

Kardiologové se k srdci při zákroku dostanou většinou přes tepnu na zápěstí, a to pomocí umělohmotné hadičky zvané katetr. „Například u pacientů s akutním infarktem pak uzavřenou tepnu vyztužíme a katetrem zprůchodníme. Díky tomu pacientovi v průběhu několika desítek minut vlastně zachráníme život,“ přiblížil Kala proces zákroku, který se na angiolinkách provádí. Lékaři u něj pracují se zhruba třímilimetrovými cévami.

Pacienti jsou v době zákroku při vědomí a komunikují s lékařem. Změnu po jeho skončení často cítí okamžitě. „Byla to nádherná úleva,“ popsal bratr Petra Michálka Karel, který si infarktem také prošel.

Lékaři varují, že srdeční onemocnění se netýkají jen starší generace. Akutní nebo dlouhodobější problémy s nedokrevností srdce se mohou týkat i lidí mladších čtyřiceti let. „Třeba u akutního infarktu myokardu se průměrný věk snižuje a vůbec není výjimkou, že jsou pacienti čtyřicetiletí, což je tak trochu varovný prst,“ sdělil Kala, na vině by podle něj mohl být stres a životní styl. „Česko navíc patří k zemím, které mají vysoké riziko ischemické choroby srdeční,“ řekl přednosta.

Otevření zrekonstruovaných angiolinek Interní kardiologické kliniky, které slouží k diagnostice a pokročilé katétrové léčbě pacientů se závažnými kardiovaskulárními chorobami.

Dlouhodobější problémy mohou mít například starší lidé s více rizikovými faktory jako je vyšší krevní tlak, cukrovka, obezita. U mladších to je zase kouření a vysoká hladina cholesterolu. „U lidí s velmi vysokou hladinou tuku v krvi pak může ischemická choroba srdeční hrozit třeba už ve třiceti letech, ale v průměru se pohybujeme kolem šedesáti,“ sdělil Kala.

Pacienti po zákroku nemohou pár dní hýbat rukou, u těch akutních případů také pár dní zůstávají v nemocnici. Léčení tím ale nekončí. Petr Michálek teď chodí na prohlídky každého půl roku. „Asi měsíc trvalo, než se tělo vrátilo do původního stavu,“ řekl Michálek, který teď už nepociťuje žádné potíže.

Zrekonstruované zařízení, které má hodnotu přes sto milionů korun, je v Bohunické nemocnici jako jediné v republice. „Jsme rádi, že se rekonstrukce povedla, a že ji nepocítili naši pacienti,“ řekl na slavnostním otevření angiolinek ředitel bohunické nemocnice Ivo Rovný.