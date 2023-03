Rostlinu sice zahubíme, ale vytvoříme něco kreativního, líčí úspěšný florista

„Zde se díky člověku z rostlin stává umění,“ tvrdí florista ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici.

Co pro vás získaný certifikát znamená?

Obrovskou zodpovědnost. Původně jsem myslel, že je až troufalé něco tak prestižního vůbec zkoušet. Nevěděl jsem, jestli nejsem až moc ambiciózní. Ale díky podpoře univerzity, organizace Florint a nejspíš i díky správné konstelaci hvězd se mi to povedlo. Díky tomu můžu hodnotit na mezinárodních soutěžích a být zase o něco více objektivní – to je totiž můj největší cíl. Je jednoduché říct, jestli se mi aranžmá líbí, nebo nelíbí, ale dokázat to ostatním zdůvodnit a na hodnoticí škále zařadit je obrovská věda.