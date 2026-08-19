Zrcadlo, cvičím dobře? Ve fitcentru pro introverty místo trenéra radí umělá inteligence

Místo živého člověka s blokem a stopkami dohlíží na cvičícího chytré zrcadlo. Umělá inteligence proniká do brněnského fitness prostředí a v privátních podech přebírá roli trenéra. Kamerový systém v reálném čase analyzuje pohyb, počítá opakování a okamžitě poskytuje zpětnou vazbu k technice cviků.
Propojení absolutního soukromí a virtuálního dozoru přitom nevzniklo náhodou. Koncept je odrazem osobní frustrace zakladatele brněnského centra Fitpods Adama Pauka.
Cvičící si může sám nastavit, zda má virtuální trenér k tréninku přistupovat přísněji.