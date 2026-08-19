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Zrcadlo, cvičím dobře? Ve fitcentru pro introverty místo trenéra radí umělá inteligence

  16:00

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„Chytré zrcadlo“, které pomocí kamer hlídá, jestli uživatel cvičí správně je dominantou privátních posiloven FitPods. | foto: archiv Adama Pauka

Místo živého člověka s blokem a stopkami dohlíží na cvičícího chytré zrcadlo. Umělá inteligence proniká do brněnského fitness prostředí a v privátních podech přebírá roli trenéra. Kamerový systém v reálném čase analyzuje pohyb, počítá opakování a okamžitě poskytuje zpětnou vazbu k technice cviků.

Propojení absolutního soukromí a virtuálního dozoru přitom nevzniklo náhodou. Koncept je odrazem osobní frustrace zakladatele brněnského centra Fitpods Adama Pauka.

Cvičící si může sám nastavit, zda má virtuální trenér k tréninku přistupovat přísněji.

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Zrcadlo, cvičím dobře? Ve fitcentru pro introverty místo trenéra radí umělá inteligence

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Místo živého člověka s blokem a stopkami dohlíží na cvičícího chytré zrcadlo. Umělá inteligence proniká do brněnského fitness prostředí a v privátních podech přebírá roli trenéra. Kamerový systém v...

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