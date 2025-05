„Vedli jsme jednání, ale necítili jsme ze strany zástupců dodavatele jasné garance dokončení. Nikdy jsme od nich nedostali uspokojivou odpověď, ani svou poslední šanci nevyužili,“ uvedl investiční náměstek brněnské primátorky René Černý (ANO), který je zároveň předsedou představenstva zmíněné městské firmy.

Byl to přitom on, kdo loni s firmou původem z Polska podepsal smlouvu. „To je možné, ale co chcete dělat, když se přihlásí do tendru a vše splní. Nemohli jsme dělat nic jiného,“ říkal už dříve, když iDNES.cz o narůstajících problémech v kontraktu za 36 milionů korun informoval. Firma měla solárními panely osadit čtyřicítku střech městských budov, například škol a školek.

Vyjádření společnosti Columbus Energy redakce zjišťuje. Dříve firma jen sdělila, že všechny její stavby probíhají plně v souladu s legislativou a v nejvyšší možné kvalitě.

Nejenže se však výstavba zpožďuje a dosud nevyrábí elektřinu ani jeden z panelů, nespokojenost panovala i uvnitř městského podniku, který na provádění staveb dohlíží. Jeho zaměstnanci si všímali různých nedodělků i závažnějších prohřešků. Například nevěřili svým očím, když na kontrolním dni viděli všelijak vedené dráty z panelů dovnitř budovy.

Město nakonec může i vydělat

Podle Černého jsou všechny instituce, na něž Columbus fotovoltaiku instaloval nebo to měl v plánu, informovány o výpovědi. Vědí tak, že pracovníci této společnosti už nemají montáž na starost a zakázku přebere někdo jiný.

Kdo to bude, se teprve uvidí. Variantou, ke které Brno směřuje, je oslovit dalšího v pořadí v původním tendru, z něhož vzešel jako vítěz právě Columbus. Byl by to rychlejší postup než celý tendr opakovat.

„Naše právní analýzy říkají, že takový postup je možný. Ještě si to ale chceme nechat potvrdit od Státního fondu životního prostředí, který přiděluje na fotovoltaiku dotace,“ podotkl Černý s tím, že verdikt by měl znát příští týden.

Zároveň ubezpečil, že kvůli výpovědi nehrozí brněnské městské firmě žádné finanční ztráty. „Zaplatili jsme jen za materiál, který máme, tedy zhruba 40 procent ceny. Navíc budeme po firmě vymáhat smluvní pokutu téměř 14 milionů korun,“ sdělil náměstek. Ve výsledku by tak mělo být město ještě v plusu.

Vedle Columbusu pracuje na stavbě fotovoltaiky v Brně více firem. Desítku elektráren za necelých deset milionů korun nedávno dostala na starost společnost Lunek, v jiném tendru vybralo město společnost Simba Power, která za zhruba stejnou sumu dodá sedm elektráren na střechy školek či volnočasového střediska v městské části Vinohrady.