Po filmařích budeme muset znovu uklidit, tuší kastelán zámku v Miloticích

Pod taktovkou Jiřího Vejdělka tu natáčí vánoční scény z chystaného filmu Poslední aristokratka, jehož knižní předlohu napsal Evžen Boček sám.

„Teď jsem jenom kastelán. Do filmu nemluvím, nezasahuju. Naši lidé je hlídají a já tu jen tak nervózně popocházím,“ komentuje natáčení kastelán. „Snáším to dobře, ráno si vždycky lupnu dva neuroly a vycházím ven už jako veselý a klidný člověk. Mě už tady asi nic nemůže překvapit,“ podotkl se smíchem.

První díl „Aristokratky“ se odehrává v zimě. Poslední dědic rodu Kostků z Kostky Frank se vrací z Ameriky na moravský venkov, na zámek Kostka, který získal v restituci. Chystá se ho rekonstruovat. Spolu s ním přijíždí i hraběnka Vivien a osmnáctiletá Marie. Mladá aristokratka je hlavní hrdinkou a nese s sebou nešťastnou rodinnou tradici. V rodě Kostků všechny nositelky jejího jména zemřely před svými dvacetinami.

„Je to holka v mém věku, mně je sedmnáct. Spolu s ní žiju trochu i já sama. Sama sebe si představuji v její situaci a to je všechno, co potřebuju,“ řekla o roli Marie její představitelka Yvona Stolařová. Knihu poctivě četla. „Brala jsem si ji s sebou jako pomůcku na kamerovky, díky každé knížce se dostanu dál,“ říká.

Kastelán chodí na „plac“ co nejméně

S obsazením rolí Mariina otce Franka, kterého ztvární Hynek Čermák, i matky v podání Tatiany Vilhelmové je spokojená. „I s panem režisérem. Ve všem jsem to vyhrála,“ usmívala se hlavní hrdinka filmu.

Vejdělek začal s natáčením v lednu. Se štábem už stihl objet zámky v Lemberku na Liberecku, v Buchlovicích u Uherského Hradiště nebo v Rájci nad Svitavou na Blanensku. „Nejoblíbenější lokality jsou ty, kde už máme odtočeno,“ přiznal Vejdělek.

Kostku chtěl vybarvit co nejrealističtěji, proto vůbec nenatáčí v ateliérech. Spolupráce s autorem knihy Bočkem je podle Vejdělka bezproblémová. „On je natolik decentní, že ví, že nemá cenu se do toho míchat. A je myslím rád, že se do toho míchat nemusí. Vidí, co to obnáší, když mi kouká přes rameno,“ vtipkuje režisér a zároveň scenárista filmu.

Nejsložitější pro něj při tvorbě scénáře bylo převést Mariiny deníkové zápisy, z nichž je kniha sestavená, do dialogů na plátně. „Dal jsem si za úkol to nejlákavější nepoužít, tedy vnitřní hlas a vyprávění zpoza obrazu,“ dodal ke scénáři.

Samotný kastelán Boček se na filmařský „plac“ chodí dívat co nejméně. Při psaní si totiž postavy fyzicky nepředstavoval a teď se obává, že by ho jejich podoba mohla ovlivnit. „Jsou tam náznaky, třeba hraběnka, Mariina matka, se snaží podobat lady Dianě. Musím stihnout dopsat další díl dřív, než film uvidím v kině,“ dal si cíl Boček.

Pokud to stihne do 24. října, kdy má Poslední aristokratka v kinech premiéru, budou čtenáři už o čtyři díly napřed proti filmu. „Všechny scény a postavy se do filmu nevešly. Bylo mi to líto, velmi. A tak jsem je odkládal s myšlenkou, že když se Poslední aristokratka bude líbit, tak v druhém díle se třeba objeví. Tentokrát bych se poprvé druhému dílu filmu nebránil,“ nechal se slyšet Vejdělek.

V komnatách se pije ořechovka

Právě neostrost některých postav byla pro štáb oříškem. Třeba o údržbáři a zahradníku Krásovi věděl jeho představitel Pavel Liška jenom to, že je hypochondr. „Pořád jsme nevěděli, jak ho obléknout. Na všem jsme se zadrhávali. Je to podivín. A já většinou hraju podivíny, ale takového jsem ještě nehrál. Už se nám pomalu zaostřuje. Nikomu neublíží, musí si na sebe dávat velký pozor, aby především neublížil sám sobě,“ nastínil Liška.

Zato Eliška Balzerová, která se zhostila role hospodyně zámku, má jasno. „Jsem pro mladou Marii takovou babičkou, moravskou tetou. Zasvěcuju ji do místních zvyklostí. Třeba jak se dělají knedlíky, jak se maceruje ořechovka, jak se pečou koblihy,“ vypočítala.

Zrovna ořechovka je zmíněna hned u večeře, kterou na Kostce podávají příchozím majitelům po jejich příjezdu. Scénu z potemnělé zchátralé jídelny točí filmaři právě v Miloticích. A zámek se pod jejich rukama mění k nepoznání. Kvůli zimnímu období příběhu pokryl zámecké nádvoří také umělý sníh.

A to před sezonou dělá starosti kastelánovi. „Letos otvíráme už poslední březnový víkend a natáčení skončí asi 20. března. Musíme stihnout uvést celý areál do napucovaného stavu. Z toho jediného mám obavy. Naši průvodci budou muset přijít už dřív, ne na průvodcování, ale na úklid. Protože filmaři to určitě neuklidí tak, aby se nám to líbilo,“ říká se smíchem Boček.

Milotický zámek filmový štáb nadchl. „Moc se mi tu líbí a těším se, že po natáčení se sem zajedu normálně, jako civil, podívat,“ poznamenal Hynek Čermák, který se do své role Franka Kostky v tuto chvíli umí dobře vžít. „Frank si v sobě neustále drží naději. Já zrovna rekonstruuju barák. Kdybych ho měl najednou zrekonstruovat ještě pětatřicetkrát, asi bych se zbláznil,“ ujišťoval a pohledem přitom přejížděl po zámku.

V Miloticích se odehraje největší část celovečerní komedie. Kamery se ujal Vladimír Smutný, kostýmů Katarina Hollá a hudby Michal Novinski. V dalších rolích uvidí diváci i Tatianu Pauhofovou, Vojtěcha Kotka, Martina Pechláta nebo Zdeňka Piškulu.