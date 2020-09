Tiší blázni 21. století. Film ukazuje komunitu rybářů na Nových mlýnech

Režisér Jiří Zykmund v něm propojuje příběh vzniku vodního díla, které jednou provždy zničilo unikátní území mokřadů a lužního lesa i obce Mušov, s příběhy rybářů a rekreantů, kteří v rámci komunitního snažení a přátelské spolupráce zvelebili břehy jinak opuštěných nádrží.

„Na několika místech jsme se stali svědky vzniku improvizovaně vybudovaných kolonií vášnivých rybářů, tichých bláznů 21. století. Již dvacet let sem přijíždějí a žijí ve svých přívěsech. Je to jedna velká rodina lidí, kteří se sem týden co týden sjíždějí za společným prožitkem, který jim poskytuje rybolov, určitá forma úniku od naší civilizace,“ představují filmaři svůj počin.

Natáčeli tady mezi lety 2014 a 2017. Režisér Zykmund to v rozhovoru pro časopis Reflex označil za velkou „kliku“.

V roce 2014 se u přehrady sesula půda a obyvatelé asi padesáti usedlostí u vody museli svá ležení zlikvidovat. Poté přišlo úřední nařízení, že se všechny černé stavby podobného rázu u vody musí zbourat a mohou zůstat jen karavany či přívěsy na kolech.

„Původní, komunitní způsob života je už navždy pryč. Hlavní linií filmu je příběh rybářů, kteří si vytvořili ojedinělou komunitu naplněnou atmosférou svobody a radosti, jakou v běžném životě postrádali. Tím, jak se museli násilně vystěhovat, ztratili smysl života, a vzniká tak existenciální drama,“ popsal režisér.



Příběh o rozporu žité lidské zkušenosti a chladného státního aparátu ocenila i porota Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

„Nenápadný pohled do života outsiderů upínajících se k minulosti a k místu, které navzdory dramatickým proměnám zůstává jejich domovem. Film umírněně ohledává základní otázky lidského bytí v krajině obrácené naruby. Je metaforou světa, který se rozpadá a my mu přestáváme rozumět,“ zdůvodnili porotci cenu.

Dokumentární film přijedou tvůrci představit i do Mikulova, tedy krajiny svého vzniku. V sobotu 3. října od 19.30 hodin jej bude promítat městské kino. A to i za účasti režiséra Zykmunda a ostatních účinkujících, kteří se na filmu podíleli.