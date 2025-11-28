Pandemie, slovácké nářečí, známí herci. Tvůrci zveřejnili první ukázku z nové komedie

Autor:
  12:14
Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner – to všechno se skrývá v názvu nově dokončeného filmu Poberta. Režisérem lupičské komedie je režisér Ondřej Hudeček oceněný na slavném americkém festivalu Sundance. Zlodějíček Lupyn v podání Matyáše Řezníčka se v ní po propuštění z vězení vrací do svého rodného města, jihomoravské Strážnice. Tvůrci nyní zveřejnili první ukázku snímku, který vstoupí do kin 6. března.

Sotva se Lupyn ohřeje na svobodě, už plánuje se svými kumpány, kteří ho předtím vyměnili za podmíněné tresty, další kšeft. Do karet mu hraje probíhající pandemie covidu, výjimečná situace, v níž neplatí pravidla, která platila dosud.

„Vláda může vyhlásit absolutně cokoliv. A víš proč? Protože náš národní talent je och*ávání!“, říká místnímu policistovi v roli Václava Neužila mafián Asasín v podání Stanislava Majera. Ten pro natáčení Poberty úplně změnil styl a vizáž, včetně odbarvení na blond a trvalé.

Poberta je film v populárním žánru heist neboli lupičské komedie.
Režisér Ondřej Hudeček dokončil celovečerní lupičskou komedii Poberta, která se odehrává v jeho rodné jihomoravské Strážníci.
Hlavní postava Lupyn (druhý zleva) a jeho kumpáni.
Václav Neužil v roli místního policisty se Stanislavem Majerem coby mafiánem Asasínem.
Matyáš Řezníček jako hlavní „hrdina“ Lupyn.
7 fotografií

Hudeček si napsal do scénáře řadu postav, které obsadil bez castingu předem vytipovanými herci. Mezi nimi jsou Denisa Barešová, Eva Vrbková, Filip Kaňkovský nebo Lukáš Příkazký. Známí herci se objevili i v epizodních rolích, třeba Jiří Vyorálek, Anna Fialová či Jiří Štrébl.

Všichni se museli u svých postav naučit slovácký dialekt, protože Hudeček situoval děj celovečerního hraného debutu do své rodné Strážnice na Hodonínsku, odkud pochází také Lukáš Příkazký. Herci se učili nářečí i od místních obyvatel, které režisér pečlivě vybral do dalších rolí prostřednictvím castingu organizovaného přímo na Slovácku, aby filmu dodali na autenticitě.

Umělá inteligence živé herce nenahradí, říká Lukáš Příkazký

„Zlodějské komedie typu Loganovi nebo Dannyho parťáci se u nás prakticky netočí. Bylo proto potřeba najít způsob, jak tento ryze americký žánr přenést do českého prostředí, aby působil uvěřitelně a zároveň neztratil nadsázku. Hollywoodské heist komedie mám hodně rád. U Poberty jsem se jimi sice inspiroval, film jsem však záměrně zasadil do nám důvěrně známých reálií, než abych na ně za každou cenu rouboval typicky americké žánrové prvky,“ říká Hudeček.

Do psaní komedie vstoupil covid, který nakonec filmaři záměrně využili, ovšem pouze jako typicky švejkovskou kulisu. Tvůrci se shodují, že film se dotýká pandemie pouze v těch humorných momentech spojených například s obcházením stále se měnících pravidel. A na pozadí takových událostí se zrodil i Lupynův nový „byznys“, k němuž filmaře navíc inspirovaly reálné historky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

Pandemie, slovácké nářečí, známí herci. Tvůrci zveřejnili první ukázku z nové komedie

Poberta je film v populárním žánru heist neboli lupičské komedie.

Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner – to všechno se skrývá v názvu nově dokončeného filmu Poberta. Režisérem lupičské komedie je režisér Ondřej Hudeček oceněný na slavném americkém...

28. listopadu 2025  12:14

Patnáctileté čekání se ještě protáhne. Opravy tankodromů musí silničáři odložit

Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v...

Černý scénář se naplnil. Kvůli nedostatku peněz musejí jihomoravští krajští silničáři přesunout na příští rok pět staveb, přestože je už mají nachystané a chtěli se do nich pustit ještě letos....

28. listopadu 2025  10:42

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Když v tomto týdnu zasahovali kriminalisté na ředitelství Správy železnic, zajímali se podle dostupných informací i o nové nádraží v Brně. A není to jediné mračno, který se nad stavbou za 70 miliard...

28. listopadu 2025  5:48

Zažijte Life! Festival her, tance sportu a zábavy ovládne brněnské výstaviště

Gabriela Soukalová, Annie Camel, Ondřej Sokol, Jan Hanko, Patrik Kincl a Eva...

Sport, tanec, počítačové hry i rodinná zábava na jednom místě. To je festival Life!, který od pátku do neděle zaplní brněnské výstaviště a ve čtyřech pavilonech nabídne program pro všechny věkové...

27. listopadu 2025  16:15

Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově

Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty...

Operace šedého i zeleného zákalu, estetické zákroky i všeobecná oční ambulance na jednom místě. Hlavně ale soustředění péče na dětské pacienty. To do Vyškova přinesla nová oční klinika Gemini, která...

27. listopadu 2025  14:50

Fanoušci chtějí stadion za Lužánkami protlačit politicky. Chystají se do voleb

Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky...

Výběrové řízení, které brněnský magistrát zahajuje kvůli zrychlení výstavby vytouženého fotbalového stadionu za Lužánkami, může být podle fanoušků jen zástěrkou pro pozdržení či úplné zastavení...

27. listopadu 2025  14:13

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

27. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  13:20

Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila...

27. listopadu 2025  13:08

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:23

Přestavba starých Albertů v Brně naráží na odpor, jeden plán už se zastavil

Prostranství kolem prodejny Albert v brněnské Líšni, kde se často scházejí lidí...

Poslední roky života měla mít před sebou stará budova s prodejnou Albert v Novolíšeňské ulici v brněnské Líšni. Plán developerské firmy Crestyl vypadal jasně: přízemní objekt zbourat a na jeho místě...

27. listopadu 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU - POZEMNÍ STAVBY (55-80.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 55 000 - 80 000 Kč

Dalších 31 357 volných pozic

Zemina zasypala dva dělníky, skončili v nemocnici s podezřením na vážná zranění

Sníh od rána komplikuje dopravu na většině území Česka. Na snímku Jablonec nad...

Dva dělníci byli dnes odpoledne na staveništi v Podolí u Brna zasypáni zeminou ve výkopu. Záchranáři je po vyproštění a prvotním ošetření převezli do nemocnice s podezřením na vážná zranění, uvedla...

26. listopadu 2025  19:30

Spalovna v Brně získá nový kotel za 5,4 miliardy. Nižší cena přitom politikům vadila

Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...

Městská spalovna SAKO Brno po řadě odkladů uzavřela smlouvu na dodávku třetího kotle a celé linky na energetické využití odpadu. Ostře sledovaný tendr byl před dvěma roky i tématem zastupitelů, kteří...

26. listopadu 2025  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.