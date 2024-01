ANALÝZA: Příliš vlivný lidovec. Ledera v radě nechtěli, přejí si klid na práci

„Jednali jsme o něm, ale koaličním jednáním jsme nakonec dospěli k závěru, že novým radním bude Petr Bořecký,“ uvedl Filip Chvátal (KDU-ČSL), který v úterý povýšil z funkce radního na post náměstka primátorky. Na něm nahradil odstoupivšího kolegu Jaroslava Suchého, uvolněné místo v radě pak připadlo zmíněnému Bořeckému.

Hlavním adeptem lidovců byl přitom Filip Leder, i když on sám o těchto námluvách mlží. „O ničem takovém nevím,“ tvrdil redaktorovi MF DNES. Starosta Žabovřesk přitom o místo v radě stál hned po volbách na podzim 2022, tehdy mu však tento záměr překazili kriminalisté, kteří mu kvůli kauze kolem černovické pískovny prohledali advokátní kancelář. Leder také vypovídal na policii, mimo jiné proto, že jako právník dlouhodobě spolupracoval s hlavním obviněným v tomto případu Michalem Horkým.

Situace kolem pískovny sice po roce relativně utichla, Leder ovšem znovu narazil. A možná trochu paradoxně u ODS, konkrétně náměstka Roberta Kerndla, s nímž v roce 2018 vyšachovali Vokřálovo hnutí ANO z jednání o nové koalici a v politice se jako vlivní zákulisní hráči znají roky. „Celé to souvisí s Hladíkem, nechtěli tam někoho podobného,“ popsal zdroj MF DNES.

Jinými slovy ODS chce mít dál „klid na práci“ jako nyní, kdy se prakticky vše odvíjí pod její taktovkou. Občanští demokraté měli obavu, že Leder bude podobně jako bývalý lidovecký náměstek a nynější ministr životního prostředí Petr Hladík příliš ambiciózní a bude mít nutkání výrazně promlouvat do různých témat, případně rovnou zastiňovat primátorku Markétu Vaňkovou (ODS). „Ať si o něm myslí kdokoliv cokoliv, je skutečně schopným právníkem, čehož v politice zdatně využívá,“ podotkl další ze zdrojů redakce.

Najít náhradníka nebylo snadné

Kerndl dotaz na stopku pro Ledera přešel bez reakce. Poznamenal pouze, že v koalici odsouhlasili návrh, který lidovci předložili. „A nikdy není dost Petrů Bořeckých,“ glosoval jméno nového radního, které je totožné s jiným členem rady za ANO.

Pro toto hnutí znamenal Leder také problém, a to kvůli rozvržení toho, kdo by byl ve funkci uvolněný, tedy na plný úvazek. „Nesouhlasili jsme s tím, že by post radního byl neuvolněný, ale zároveň by byl uvolněný jiný zastupitel. Tím by se počet uvolněných členů zastupitelstva zvýšil,“ vysvětlila náměstkyně Karin Podivinská.

Tento argument ovšem působí poněkud úsměvně v situaci, kdy na úterním jednání zastupitelé zároveň schválili novou plně placenou funkci pro členku opozice. ANO to zdůvodnilo tím, že tento návrh byl důkladně vysvětlen, zatímco v případě lidoveckého plánu ani nebylo jasné, kdo by měl co na starosti.

Jednání o změně v koalici se kvůli zamítnutí Ledera protáhla z loňského prosince do ledna, protože lidovci museli přijít s jiným jménem. To pro ně nebylo jednoduché, protože řada jejich zastupitelů zároveň figuruje ve vedení městských částí a „velkou“ politikou na magistrátu se nechtějí příliš „ušpinit“. Nového radního tak vylovili až mezi náhradníky, kteří dosud ani neměli mandát městského zastupitele.

Náplast v městské firmě

Některým členům KDU-ČSL takový výsledek vadí. Nelíbí se jim opakované ustupování silnějším koaličním partnerům, které se projevilo hned po volbách, kdy lidovci dostali na starost spíš slabší gesce.

Zároveň ovšem za svůj poslední ústupek dostali náplast v podobě nové funkce pro samotného Ledera. Ten sice pro MF DNES opakovaně tvrdil, jak je spokojený v roli starosty Žabovřesk a na nic dalšího by stejně neměl čas, brzy se však vrátí do městské společnosti SAKO Brno, která se stará o svoz a zpracování odpadu. Nově se stane místopředsedou představenstva, přičemž v minulém volebním období byl předsedou. „Měl by mít i vyčleněnou nějakou gesci, nebo spíše kompetenci, které by se vyloženě věnoval,“ přiblížil radní Petr Kratochvíl (ODS).

Leder se problematice kolem této firmy hodlal věnovat i jako radní. Jenže právě v této oblasti by narážel na Kerndla, jenž má na starosti energetiku a loni na podzim dosáhl svého, když prosadil zrušení zakázky na nový kotel na spalování odpadu, za nějž Leder naopak bojoval.

Kratochvíl domněnku, že jmenování Ledera je úlitbou za jeho zablokování v radě, odmítá. „Vzniklo to diskusí nad situací ve společnosti SAKO Brno a nad tím, co nás všechno čeká za úkoly. Proto jsme akceptovali návrh lidovců,“ uvedl.

Post přitom Lederovi nikdo neuvolní. Představenstvo se rozšíří, a to rovnou o čtyři členy. Kdyby do něj totiž přibyl pouze Leder, vychýlil by rozhodovací váhu ve prospěch lidovců. Své nominanty tak navolí i zbylé strany koalice.