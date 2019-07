Filharmonie na kolejích. V brněnské tramvaji hrálo smyčcové kvarteto

Cestující se revizora ve speciální tramvaji bát nemuseli. Odpolední cestu po centru města, která vedla zastávkami Hlavní nádraží, Masarykova, Česká, Rooseveltova a Malinovského náměstí, si mohli užít za poslechu vážné hudby zadarmo až do šesti odpoledne.

Slogan „Neslýchané“ vyobrazený na tramvaji odkazuje podle ředitelky Filharmonie Brno na charakter hudby, kterou symfonický orchestr hraje.

„Ztvárňujeme hudbu, která se tak často neobjevuje. Saháme po méně známých skladbách. Chceme na naši neslýchanou hudbu nalákat posluchače,“ vysvětlila Marie Kučerová.

Každý, kdo do speciální tramvaje nastoupil, dostal od brněnské filharmonie dárek v podobě padesátiprocentní slevy na představení s Elisabeth Leonskou, jež v září zahájí 64. sezonu sboru.

Filharmonie Brno uvedla do provozu tramvaj ve svých barvách - tedy černé, žluté a bílé - po šesti letech. „Zdobí ji motiv fresky Besedního domu, ve kterém teď máme hlavní sídlo,“ uvedla Kučerová.

Od úterka bude tramvaj jezdit už bez živé hudby na lince číslo 1, která je nejdelší v Brně.

Filharmonie Brno momentálně uzavírá svou 63. sezonu. Poslední koncert odehraje ve čtvrtek na Slovensku na festivalu Pohoda, kde vystoupí společně s kapelou The Plastic People of The Universe v programu Co znamená vésti koně. V srpnu zahraje symfonický orchestr na Mezinárodním hudebním festivalu Špilberk.

Končící sezona byla pro orchestr zlomová. Za dirigentský pultík se na jejím začátku postavil Američan Dennis Russell Davies a průměrná návštěvnost koncertů, celkové množství posluchačů i počet vyprodaných večerů proti předchozímu ročníku vzrostly.