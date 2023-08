Z pojišťovny 13 let odtékaly miliony na účet majitele gay sauny, tvrdí obžaloba

Robert Littera pracoval ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra (MVČR) a byl zodpovědný za revizi dávek v oblasti zdravotních dopravních služeb. Svého postavení a nadstandardních pravomocí v pojišťovnickém zdravotním systému však podle obžaloby zneužil.

„V období od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2020 obviněný Littera (...) úmyslně vytvářel fiktivní přepravy pojištěnců, k čemuž využíval seznamy mrtvých pojištěnců, které měl k dispozici, a tyto vytvořené fiktivní přepravy nahrával do informačního systému pojišťovny a současně i sám revidoval, čímž umožnil proplácení těchto fiktivních výkonů přeprav pojištěnců,“ uvádí obžaloba.

Faktury přitom vždy vystavoval pro První nestátní záchrannou službu (1. NZS), tedy soukromou záchranku podnikatele Alexandra Valouška. Jeho sanitky už ale od zmíněného roku 2007 pacienty mezi brněnskými nemocnicemi nepřevážely, firma právě v tom roce zkrachovala. Sám Valoušek, který měl v Brně i gay bar Gibon, zemřel v roce 2016. Nicméně dávky za přepravu vyplácela pojišťovna nadále.

Obžalovaný považoval peníze za dotaci

Vyšetřovatelé zjistili, že platby od počátku chodily na soukromý účet Zdeňka Kozelka, druhého ze spoluobžalovaných a zároveň životního partnera zesnulého Valouška. Ten nepopírá, že platby přijímal, u soudu však tvrdil, že je považoval za dotace na provoz své gay sauny Las Palmas.

„Jsem člověk, který nerozumí bankovním účtům, bojí se počítačů, nikdy jsem se v tom neorientoval. Dlouhé roky jsem o ničem nevěděl. Když zemřel můj životní partner Alexander Valoušek, došel za mnou pan Littera, že mi budou chodit peníze v nepravidelné výši, maximálně do 200 tisíc korun. Že jde o dotaci na provoz a rekonstrukci sauny. Neptal jsem se, byl jsem vděčný,“ vysvětloval soudu šestapadesátiletý Kozelek.

Ten před soudem také uvedl, že Litterovi vždy předával polovinu obnosu. „Tvrdil mi, že jsou to peníze na jinou jeho činnost, o kterou se nemám starat. Ale že je to společná dotace na saunu a jeho projekt,“ tvrdí Kozelek.

Podle Kozelka se Littera s Valouškem dříve nezřídka scházeli a jednali spolu mezi čtyřma očima. Zároveň měl podle něj Littera pověst úctyhodného a mocného muže.

Jasnou odpověď na to, kdo dotaci domluvil, ale Kozelek nenašel. „Mohl to zařídit ještě před smrtí můj přítel Saša, jen mi to nestihl říct, v závěru života už nemohl mluvit. Do peněz a fungování podniků jsem se nepletl, vždycky to zařizoval můj partner. Když jsem se ptal své účetní nebo pana Littery, zda je potřeba něco dokládat, danit nebo řešit, byl jsem opakovaně ujišťován, že ne,“ doplnil Kozelek.

Pojišťovna přišla na problém až předloni

Téměř dvaasedmdesátiletý Robert Littera požádal soud, aby hlavní líčení začalo v jeho nepřítomnosti, a to ze zdravotních důvodů. Soudce Dušan Beránek tedy přečetl jeho výpověď pro policii. V ní Littera odmítal, že by se vědomě dopustil podvodu nebo že by vyplácené peníze od Kozelka přebíral.

Litterův advokát Marek Fikr nepochybuje, že se podvod udál. Taktéž ale zopakoval, že jeho klient nenese vinu. „Můj klient se žádného trestného jednání ve vztahu ke zdravotní pojišťovně nedopustil. Ve věci nikdy nebyla provedena ani domovní podmínka. Policií nebylo objasněno, kdo předmětné podvodné dávky vytvářel nebo že by se tak dělo na počítači pana Littery. Že byly vytvořeny, to je nesporné. Ale neexistuje jediný důkaz o tom, že je vytvořil, natož úmyslně, můj klient,“ tvrdí Fikr s tím, že usilují o zproštění obžaloby.

„Mám za to, že zásadním bodem je také zodpovězení otázky, kdo byl tím, kdo zajistil, že u Zdravotní pojišťovny MVČR neexistující subjekt třináct let fakturoval a tyto faktury mu byly propláceny. Můj klient neměl pravomoc udržet smluvního partnera pojišťovny v systému. Za mě je odpověď někde na smluvním oddělení pojišťovny,“ vyzdvihl obhájce Fikr.

Naznačil, že se problém může týkat i dalších zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovna MVČR nesrovnalosti ve fakturách objevila až v roce 2021, podala trestní oznámení a k soudnímu řízení se připojila, požaduje uhradit vzniklou škodu. Její zástupce bude zároveň ve středu před soudem vypovídat v roli svědka. Další jednání jsou naplánovaná do poloviny září.