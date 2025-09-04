Věda není nuda, doloží polárník i kněz. Ke sportu zase bude lákat 120 klubů

Tři dny fyziky a matematiky ukážou, že věda není žádná nuda. Nadšenci do zákonů přírody i výpočtů zamíří za zábavou i poučením od pátku do neděle na brněnské výstaviště. Na Festivalu vědy a techniky se návštěvníky pokusí zaujmout stovka institucí, akademických pracovišť, vysokých škol i firem zaměřujících se na výzkum. O víkendu se v Brně koná také Den sportovních náborů, Chillibraní či Den Starobrna.
Na Festivalu vědy a techniky, který se koná od 5. do 7. září 205 na brněnském výstavišti, se návštěvníky pokusí zaujmout stovka institucí, akademických pracovišť, vysokých škol i firem zaměřujících se na výzkum. | foto: Festival vědy a techniky

„Festival je důležitou akcí pro zpřístupňování vědy veřejnosti. Jsme rádi, že se letos zapojila téměř čtvrtina ústavů Akademie věd,“ poznamenává Soňa Ehlerová z astronomického ústavu k Festivalu vědy a techniky.

Pořadatelé přichystali zajímavé přednášky, soutěže a nespočet interaktivních ukázek. Vstup na celou akci je zdarma. Mezi zajímavá jména, která se na festivalu objeví, patří kněz a přírodovědec e Marek Orko Vácha, polárník Pavel Kapler nebo Hana Svozilová z Ceitecu, výzkumného centra při Vysokém učení technickém v Brně.

Ženy do vědy patří, jsou nepostradatelné, míní mladá výzkumnice a popularizátorka

Festival chce připomenout i významné vědkyně, třeba zesnulé radiobioložku Zdenku Hradečnou a zakladatelku první anesteziologicko-resuscitační kliniky v Československu Danuši Táborskou.

Přednášky se budou věnovat Antarktidě, půdě, procesu hoření, třídění odpadu či vesmírnému výzkumu. Nechybí ani představení Divadla vědy, show Mistři rovnováhy nebo program přichystaný brněnskou Střední průmyslovou školou chemickou a Fakultou chemickou Vysokého učení technického. Historie festivalu sahá až do roku 2002, za tři dny akci obvykle navštíví až deset tisíc lidí.

Přehlídka známých i neobvyklých sportů

Malé sportovce potěší nabídka kroužků a týmů na brněnské Kraví hoře. Tuto sobotu se tam od 9 do 18 hodin na akci Den náborů představí rozličné sportovní aktivity pro celou rodinu. „Už desátý ročník akce ukáže více než 120 sportovních týmů a klubů, a to z 55 odvětví. Družstva zahrnují všechny věkové kategorie,“ upřesnil za pořádající městskou organizaci Starez její mluvčí Martin Lísal.

Sportovní den má představit pestré činnosti, které Brno mladým nadšencům nabízí. Návštěvníci si můžou zdarma vyzkoušet širokou paletu sportů – od fotbalu, ragby, boxu a šermu po tenis, plavání, tanec nebo šachy.

„Mezi méně známými, ale zajímavými aktivitami je zařazen také curling, americký fotbal nebo bezmotorové létání pořádané medláneckým aeroklubem,“ doplnil Lísal. Nebudou chybět ani turistické oddíly, třeba TamTam, futsal v podání Helasu Brno, baletní škola Filiánek nebo Sokolík Brno.

Trenéři zpestřují tělocvik, u radnice v brněnské Bystrci ale nápad narazil

Přítomní organizátoři a zástupci klubů poskytnou veškeré informace potřebné k zápisu dítěte do kroužku, který je zaujme. Akce je určena především mladším dětem a mládeži, seznámí se zde se závodními neboli soutěžními i rekreačními týmy.

Součástí Dne náborů je také soutěž o deset čipových hodinek, díky nimž vítězové dostanou na vybraných sportovištích slevy. „Patří mezi ně bazény v Lužánkách, koupaliště Riviéra, kluziště ve Vodově nebo lázně v Rašínově ulici. Vítězné čipy budou nabity na hodnotu tisíc korun,“ poznamenal Lísal. Hodinky organizátoři skryjí v areálu a návštěvníky k nim dovedou pokyny moderátora akce.

Pálivý test do drinků, omáček nebo burgerů

Do areálu velodromu na brněnském výstavišti zavítá pálivé Chillibraní, třináctý ročník akce věnované paprikové pochoutce pro „tvrďáky“ připravili organizátoři na sobotu.

Po chilli papričce se neumírá, ale jazyk zdřevění a nejde polykat, líčí pěstitelka

Pro návštěvníky jsou přichystány stánky s pálivou ingrediencí, ať už v omáčkách, drincích, nebo burgerech. Nebude chybět ani chilli market, kde mohou lidé nakoupit rozličné pochutiny s tímto výrazným kořením.

Součástí programu budou kuchařské show Lili Klimešové, kreativního Pavla Berky nebo Šárky Špringerové a její streetfood gastronomie. Lidé se mohou těšit i na vědomostní kvízy či soutěž v pojídání chilli papriček. Podle organizátorů mají při testování vždy zvážit pálivost produktu a své zdraví.

Do Starobrna na Kapitána Dema či školu čepování

Koncerty skupin Děda Mládek Illegal Band, Ukulele Troublemakers, ale také rapera MC Gey a Kapitána Dema si v sobotu užijí lidé, kteří zavítají na den otevřených dveří v pivovaru Starobrno.

Areál v ulici Hlinky se otevře od 13 do 22 hodin, vstupné se neplatí. Na návštěvníky čeká zóna s pestrým výběrem nápojů i jídla, škola čepování s „mastrem“ Svatopluken Vrzalem či exkurze do pivovaru s průvodcem zdarma. Na sobotní akci se bude platit bezhotovostně pomocí náramků s čipem NFCtron.

4. září 2025  17:17

