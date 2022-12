Festival TrutnOFF zamíří z brněnského azylu jinam, město na něj nedá peníze

Nejstarší český hudební festival TrutnOFF se do Brna přestěhoval po nuceném odchodu z východočeského Trutnova, kde začínal v 80. letech minulého století i s přispěním pozdějšího prezidenta Václava Havla, a po přesunu na jih Moravy dostal dovětek BrnoON. Po pouhých třech ročnících se však legenda přezdívaná český Woodstock chystá na úprk z města.

Brněnští zastupitelé totiž tento týden rozpoutali průtrž v dotacích na kulturní akce. A mimo jiné rozhodli, že místo 4,3 milionu korun, které festivalu poslali za uplynulé tři roky, mu teď nedají nic. Kvůli budování nového sportovně rekreačního areálu pořadatelé navíc ztratili jistotu v místě konání, což je pro organizaci festivalu stěžejní.

„Brno bohužel nemá jiný prostor pro větší akce pod širým nebem v přírodním prostředí. Střelnice, toto pozapomenuté místo, k tomu bylo stvořené a předurčené. Ideální je i z pohledu akustiky, členitosti, zázemí a přírody, s řekou, dubovou alejí i dalšími pozitivy,“ říká pořadatel festivalu Martin Věchet.

Zda chystaná proměna celé lokality zahrne už v příštím létě i tu část, kde se akce dosud konala, ještě není jasné. „Zatím to vypadá, že teoreticky by byl, alespoň v této fázi, souběh festivalu a stavebních prací v jiné části areálu možný. Ale definitivně jsme věc ještě neřešili – i s ohledem na to, že není vybraný zhotovitel,“ sděluje „bez záruky“ primátorka Markéta Vaňková (ODS), která má právě kulturu na starosti.

Pořadatelé festivalu přitom potřebují mít jasno co nejdřív. Podle Věcheta i nejistota ohledně prostoru konání přispěla k tomu, že na něj brněnští politici nevyčlenili žádné peníze. „Když není místo, tak není podpora,“ podotýká na první pohled smířlivě.

Od Jihomoravského kraje sice festival obdrží 600 tisíc korun, to jej však „nevytrhne“. Proto Věchet druhým dechem dodává, že už shání náhradní místa. Prý dostal několik nabídek na pořádání oblíbené akce nejen z jižní Moravy, ale také z jiných regionů. Konkrétní ovšem být zatím nechtěl.

„Pirátské“ akce ostrouhaly

Právě TrutnOFF ze všech nejvíc doplatil na novinky v přerozdělování peněz na festivaly, které provedla nová magistrátní koalice. O miliony ovšem „oškubala“ i další. „Je to proto, aby mohly být uspokojeny festivaly, o kterých jsme přesvědčeni, že by se měly v příštím roce konat. Bohužel u některých došlo ke krácení a některé podporu nemohly dostat,“ oznamuje Vaňková.

Maraton hudby tak získá místo letošních asi pěti milionů jen tři, podpora Pop Messe klesne z šesti milionů na polovinu. „Je to pro nás velká komplikace. Dalo se očekávat, že dostaneme méně, ale nepočítali jsme s tak razantním snížením podpory. Pokusíme se co nejvíc přiblížit letošnímu ročníku, ale je prakticky jasné, že ten příští nebude ve stejném rozsahu,“ hlásí za pořadatele Pop Messe Radek Babička.

Za jeho vznikem, stejně jako za přesunem festivalu TrutnoOFF do Brna, stojí v politické rovině Piráti. Právě díky nim dostaly obě nové akce za minulé koalice, jejíž byli součástí, v porovnání s většinou zavedenějších podniků podstatně víc peněz. Třeba Pop Messe inkasoval na dva ročníky téměř 12 milionů.

„TrutnOFF i Pop Messe byly součástí pestré nabídky možností pro Brňany, jak si užít léto. Nová koalice se je teď pod záminkou úspor – a zřejmě i proto, aby byly peníze na multifunkční halu – rozhodla výrazně omezit,“ míní opoziční zastupitel a bývalý náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Podporu ve výši jednoho a půl milionu naopak získá do příštího roku festival židovské kultury Štetl fest, který se v Brně letos uskutečnil vůbec poprvé. Víc peněz pak poputuje na už patnáct let se konající akci Groove Brno, která hudebním fanouškům představuje soulové či jazzové české i zahraniční špičky. Na účet si proti letošku připíše o 850 tisíc víc.

„Je to o prioritách. Pokud tady chce město mít festival na mezinárodní úrovni, musí nám pokrýt zvýšené náklady, jinak se současná kvalita nedá ustát,“ upozorňuje ředitel festivalu Josef Buchta.

Velký bonus pro divadla

Mezi šťastlivce inkasující milionové dotace se aktuálně zařadilo Divadlo Bolka Polívky. Na činnost mu město v nejbližších třech letech pošle dohromady šest milionů, třebaže se na rozdíl od jiných scén neřadí mezi jeho příspěvkové organizace.

„Je zavedeným brněnským divadelním prostorem, který má v kulturní scéně své nezastupitelné místo. Mezi jeho přínosy patří například vysoká umělecká hodnota produkce nebo dramaturgická rozmanitost. Podle nás má v Brně takové divadlo fungovat,“ vysvětluje Vaňková s tím, že při podpoře radní zohlednili i fakt, že divadelníci budou muset hrát v náhradních prostorech kvůli rekonstrukci budovy, v níž sídlí.

Polívka přitom byl před zářijovými komunálními volbami jednou z hlavních tváří kampaně brněnské ODS. Jako host dorazil třeba na charitativní akci Skolíme Koliště, jež se konala pod primátorčinou záštitou.

Ve zcela jiných cifrách se ve srovnání s Polívkovým divadlem i festivaly pohybují příspěvky na dvě největší místní scény. U Národního divadla podpora mírně přesáhne půlmiliardu, v případě Městského jde o něco málo přes polovinu. V prvním případě zastupitelé odmávli o zhruba pět milionů víc než dosud, ve druhém přihodili dokonce 35 milionů. Tyto peníze poslouží ke kompenzaci růstu cen energií i mezd, jež se letos ze zákona zvyšovaly o desetinu.

„Zdražily se všechny vstupní částky. U dalších požadavků, jež jsme na vedení města měli, máme přislíbeno, že se jimi bude zabývat v průběhu roku. Věříme také, že už nepřijde žádná covidová uzávěra a budeme normálně hrát a mít příjmy ze vstupného,“ říká ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.