Festival Trutnoff se má přesunout do Brna, pořadatel už si vybral místo

Svažitý a členitý areál kolem bývalé střelnice v Pisárkách se už v příštím roce může stát novým „lovištěm“ fandů nejstaršího letního hudebního festivalu v Česku Trutnoff.

Organizátor Martin Věchet se na tom domlouvá s vedením města už od loňského roku, kdy už bylo jasné, že do Trutnova ani jeho okolí se akce nevrátí.

Teď už je nejen vybrané místo, ale obě strany upřesňují technické detaily kolem pozemků a budov v okolí areálu. Ještě do konce prázdnin by o záměru měla jednat rada města.

„V plánu je 21. srpen, ale je možné, že kvůli dovoleným se termín o něco posune,“ poznamenal náměstek primátorky za Piráty Tomáš Koláčný.

Podle něj je reálná šance, že proslulý festival, jehož pravidelným návštěvníkem a patronem byl bývalý prezident Václav Havel, v Brně skutečně zakotví.

Právě Piráti, pod které spadá kultura, ideu prosadili po loňských komunálních volbách mezi programové priority nové koalice.

Letní amfiteátr na břehu Svratky

V návrat festivalu věří i Věchet, který je nadšený výběrem místa i přístupem vedení města.

„Jsme připraveni rozložit naše vigvamy v nových lovištích, z nichž se mohou stát posvátná,“ říká Věchet, známý vyznavač indiánské filozofie, jejímž duchem je tradičně prodchnutý i samotný festival.

„Uvažovali jsme o řadě míst, například o Veveří, kde jsme se však nedomluvili s vlastníkem pozemku, o areálu za Lužánkami, Hitlerově dálnici, ale žádné místo se nám nezdálo tak vhodné jako toto. Je to úžasné místo s dubovou alejí, mezi lesy a řekou, členité a svažité. Pro letní amfiteátr jako stvořené,“ vylíčil Věchet.

Oceňuje genia loci areálu, kde býval přírodní amfiteátr a konaly se tu společenské akce už za dob Rakouska-Uherska.

Novodobější dějiny korespondují i s duchem festivalu, jehož první neoficiální ročníky komunistický režim tvrdě potlačoval. V Brně na „Střeláku“ se totiž v 70. a 80. letech scházela tehdejší „závadová mládež“, alternativní a undergroundové společenství a „máničkovské“ podhoubí Brna a okolí.

První povolený ročník trutnovského festivalu se konal v roce 1990 a právě po 30 letech by mohl obnovit tradici v Brně. „Představu máme a plány jsme předali vedení města. Teď řešíme technické věci ohledně pozemků a pronájmů a také případného využití majetku. Jsou tam totiž naprosto unikátní budovy ještě po wehrmachtu,“ poznamenal Věchet.

Sportovní akce v létě vystřídá kultura

Na areál u Svratky, navazující na Antrophos, už existuje studie, podle níž se má území přeměnit na sportovně-rekreační srdce Brna o rozloze 13,5 hektaru s hřišti, běžeckými dráhami a dalšími sportovišti za zhruba 240 milionů korun. Původně se s kulturou v tomto místě nepočítalo.

„Jednali jsme se všemi sportovními oddíly, které tam mají působit, a snažili se domluvit variantu, která bude schůdná pro ně i pro kulturu,“ sdělil Koláčný.

„Během školního roku areál sporty vytíží, ale během prázdnin prostor může sloužit právě pro festivaly nebo divadlo či jiné akce. Nepočítáme s tím, že bychom tu vybudovali amfiteátr napevno, ale daly by se sem umístit mobilní tribuny, hlediště a jeviště,“ popsal Koláčný.

Až záměr projde radou, připraví se nájemní smlouvy. Podle Koláčného může roli sehrát i to, že se město snaží nabýt od armády místní atletický areál. „V plánu máme, že až se to podaří, převedeme celý areál na Starez-Sport, který spravuje sportovní areály ve městě,“ upřesnil.

Současně s tím je potřeba řešit i další věci, například ubytování, dopravu nebo parkování účastníků. Do Trutnova, kde festival skončil v roce 2017 kvůli neshodám pořadatelů s místním vedením radnice, totiž jezdívalo kolem 12 tisíc lidí a někde se uvádí až 18 tisíc lidí.

Podle Věcheta má Brno obrovské možnosti. „Areál je natahovací jako harmonika a lze jej uzpůsobit podle potřeby a návštěvnosti. V maximální variantě je prostor několikanásobně větší než v Trutnově,“ míní Věchet.

Stanové městečko a parkování u výstaviště

S tím, že by do místa měla přijít akce takového rozměru, jako byl Trutnoff, má však problém náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). „Menší kulturní akce ano, ale jen na pozemcích města. Neumím si představit, že by sem najelo třeba osm tisíc lidí,“ poznamenal Hladík.

Podle Koláčného by stanové městečko vzniklo kolem areálu, kde bude hudební produkce. Ten je zčásti oplocený a dal by se oplotit celý pomocí mobilních plotů.

„Je potřeba jednat s Povodím Moravy o zabezpečení řeky a na tom nyní pracujeme,“ doplnil Koláčný s tím, že místo je kousek od výstaviště, které je dopravně velmi dobře přístupné a návštěvníci by mohli využít i jeho parkoviště.

Pokud vše dobře půjde, mohl by se Trutnoff vrátit jako „brněnský“ v kulatém roce 2020, kdy to bude rok od 50. výročí legendárního festivalu Woodstock v USA a 30 let od prvního oficiálního ročníku.

„Termín třetí týden v srpnu chceme zachovat. Váže se symbolicky k okupaci 21. srpna 1968 a ke konání Woodstocku 16. srpna. Vizi máme, včetně toho, čemu by byl zasvěcený a věnovaný, ale zatím to necháme pod kmenovou pokličkou,“ dodal Věchet.

Tomu, aby festival přišel do Brna, moc přeje i hudebník a textař brněnské kapely Čankišou Karel Heřman. „Brno větší festival potřebuje, a kdyby se dokázal přestěhovat i s tou atmosférou, bylo by to skvělé.“