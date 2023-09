Festival přinese do Brna finské seriály, jejich diváci ocení černý humor

Festival exkluzivně uvede adaptaci úspěšného belgického komediálního seriálu Smysl pro tumor, svoje první diváky zde bude mít také nová minisérie mapující zločiny, dopadení a usvědčení vrahů normalizačního Československa s názvem Metoda Markovič: Hojer.

Letošní festivalový hledáček se však zaměří především na finskou televizní tvorbu. Divákům přiblíží život zaměstnanců jednoho finského pracovního úřadu v satirickém hororu Bojovníci z úřadu práce nebo svět začínajících raperů a raperek z obyčejného helsinského sídliště v komedii Savela.

Serial Killer Mezinárodní festival seriálů se v Brně koná od 19. do 24. září.

Uvede seriálové premiéry a projekce 40 titulů a zaměří se na finskou televizní tvorbu.

Koná se v Divadle na Orlí, klubu První patro, kině CIT, Tržnici na Zelném trhu, Cabaretu des Péchés a Televizním institutu.

Vstup na celý festival vyjde na 450 korun. Jednorázové lístky jsou k zakoupení i na projekčních místech.

V sobotu šestý ročník uzavře koncert kapely Tata Bojs v klubu První patro.

Promítat se bude i temně vtipná dystopie komentující bytovou krizi, nerovnost i osamělost s názvem Architekti. „Domnívám se, že české publikum s tím finským spojuje překvapivě mnoho, ale v první řadě je to smysl pro černý humor,“ říká ředitelka a zakladatelka festivalu Kamila Zlatušková.

Letos diváci na projekce nezamíří do kina Scala, jak byli zvyklí. Kvůli špatné statice domu na Moravském náměstí a uzavření kina se bude promítat v Divadle na Orlí, klubu První patro, kině CIT, Tržnici na Zelném trhu nebo Cabaretu des Péchés.

Festival neopomíjí ani jeden z aktuálně nejsilnějších seriálových trendů – popularitu seriálů pro mladé, jejichž nadšenými diváky jsou všechny generace.

„Všichni chtějí objevit novou Euforii nebo Sex Education. My jsme objevili pět nových evropských seriálů, z nichž některé jsou ikonické jako dánský Nordland 99 nebo norské Kids in Crime. Jejich tvůrci, kteří vyrostli v 90. letech, se v nich vracejí do mládí a vyprávějí ho dnešníma očima. Výsledkem je zábavná jízda,“ přibližuje dramaturgyně Táňa Zabloudilová sekci s názvem Mladí a neklidní. Součástí programu je i konference pro televizní profesionály.