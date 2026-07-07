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Na Festivalu planet se objevil obří Jupiter. Je největším modelem v historii akce

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  9:27
Na brněnské Kraví hoře se od pondělí koná Festival planet, letošní novinkou je dvanáctimetrový model planety Jupiter. Jde dosud o největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje Hvězdárna a planetárium Brno. K vidění je i doprovodná výstava věnovaná Jupiteru a černým dírám, organizátoři pro zájemce připravili i zábavné fyzikální experimenty.

Obří model planety Jupiter dostal název Gigalón. „Jde o kouli o průměru 12 metrů, jejíž potisk jsme pořídili díky datům z meziplanetárních sond Galileo a Juno,“ přiblížil ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

„Gigalón pak doplňují další modely, model černé díry o hmotnosti planety Jupiter, takzvaná Singulóna, a také Heliosféra, model našeho Slunce. Kolem je pak k vidění třeba doprovodná výstava věnovaná Jupiteru a černým dírám, ale připravili jsme také zábavné fyzikální experimenty anebo podvečerní přednášky právě u Gigalónu,“ uvedl Dušek.

Festival planet na brněnské Kraví hoře letos nabízí novinku v podobě dvanáctimetrového modelu planety Jupiter. (6. července 2026)
Na brněnské Kraví hoře se koná Festival planet. (6. července 2026)
Festival planet se letos koná v prvním bloku od 6. do 12. července, v druhém od 3. do 9. srpna, zpravidla od 14:00 do 23:30. Podmínkou pro nafukování modelů je příznivé počasí. (6. července 2026)
Dvanáctimetrový model planety Jupiter je dosud největším exponátem z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje brněnská hvězdárna. (6. července 2026)
24 fotografií

Součástí volně přístupných aktivit v parku je letní kino, kdy hvězdárna každý večer promítá vědecko-fantastický nebo fantasy film. Vstup je zdarma. Jediné místo, kam si musí zájemce koupit vstupenku, jsou projekce v digitálním planetáriu, kde návštěvníci uvidí film věnovaný právě planetě Jupiter.

Vesmírný obr. Na Festivalu planet se představí dvanáctimetrový model Jupiteru

Festival planet se letos koná v prvním bloku od 6. do 12. července, v druhém od 3. do 9. srpna, zpravidla od 14:00 do 23:30. Podmínkou pro nafukování modelů je příznivé počasí. Aktuální informace, zda jsou instalace nafouknuté, najdou lidé na webu festivalu, kde je dostupný i program.

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