náhledy
S čímkoliv, co zářivě svítilo, dorazili v úterý večer nadšenci na Kraví horu v Brně. Organizátoři Festivalu planet přichystali světelné setkání aneb „sraz světlušek, světlušáků, pozemšťanů i mimozemšťanů“, jak stálo v pozvánce. Prostranství se tak hemžilo lidmi se světelnými meči a dalšími zářícími předměty. Jedinečnou atmosféru podtrhly svítící modely planet včetně nejnovějšího - obřího Gigalónu představujícího zmenšeninu planety Jupiter.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na setkání dorazilo i mnoho příznivců Star Wars se světelnými meči. A když už je měli v ruce, tak si s nimi i zařádili.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Přes den bylo strašidelné horko, na naší stanici jsme naměřili přes 40 stupňů Celsia. Do sedmi večer to vypadalo, že tu budeme sami. Potom se ale vyrojily davy návštěvníků a zaplnily celý park,“ popsal ředitel pořádající hvězdárny Jiří Dušek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Mnozí příchozí využili vystavené modely planet, které zářily do tmy, k jedinečným fotografiím.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Návštěvníci mohli obdivovat osm vesmírných těles, která byla zvláště po setmění nepřehlédnutelná.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na sraz světlušek, světlušáků, pozemšťanů i mimozemšťanů dorazilo odhadem okolo čtyř tisíc nadšenců.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
S čím jiným vyrazit na světelné setkání než se slavným mečem ze Star Wars?
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Někteří fanoušci Hvězdných válek si našli čas i na dovádění se světelnými meči.
Autor: Petr Ryp/Hvězdárna a planetárium Brno, MAFRA
Rozsvícené modely planet a zářící předměty v rukou je kombinace, která k sobě rozhodně pasuje.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na akcích pořádaných brněnskou hvězdárnou nesmí chybět kosmonaut. Návštěvníci se s ním fotí s velkou oblibou.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Návštěvnost Festivalu planet nově počítá mobilní operátor T-mobile. Očekávané číslo za úterní večer je okolo čtyř tisíc příchozích.
Autor: Petr Ryp/Hvězdárna a planetárium Brno, MAFRA
Světlušky a světlušáci se sešli na osmou večer, sraz trval do půl desáté a vyvrcholil hromadným focením.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Svoláváme sraz všech světlušek, světlušáků, pozemšťanů, mimozemšťanů, členů Hvězdné flotily, rytířů Jedi, Pánů času, fremenů, stopařů po galaxii i všech dalších bytostí, kterým se při slově vesmír rozsvítí oči jasněji než warp jádro Enterprise,“ uvedli pořadatelé v pozvánce na úterní akci.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na světelný sraz se hodily nejen meče ze Star Wars, vhod přišly třeba i zářící řetězy.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Mezi příchozími návštěvníky panovala pohodová atmosféra, o legraci nebyla nouze.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Okolí brněnské hvězdárny se pro některé stalo v úterý večer středobodem vesmíru.
Autor: Petr Ryp/Hvězdárna a planetárium Brno
Světelné setkání zpestřilo populární Festival planet, na němž hvězdárna vystavuje své nafukovací modely vesmírných těles. Jeho úvodní část se uskutečnila v první polovině června, druhá část se koná právě v první srpnový týden.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Oficiální počet návštěvníků úterního srazu světlušek a světlušáků organizátoři ještě neznají. Podle ředitele hvězdárny Duška na něm však bylo podobné množství lidí jako při červencovém srazu příznivců sci-fi. Na ten dorazily zhruba čtyři tisícovky nadšenců.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Z podobných akcí, jako bylo úterní světelné setkání, se na Kraví hoře stává v rámci Festivalu planet už tradice.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Většina lidí se po celodenním vedru vypravila na Kraví horu až ve večerních hodinách. Park pak zcela zaplnili.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA