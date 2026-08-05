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OBRAZEM: Sraz pozemšťanů i mimozemšťanů. Nadšenci zaplnili park u hvězdárny

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  11:55
Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků.... Park na Kraví hoře v Brně zažil v úterý večer sraz světlušek a světlušáků....
S čímkoliv, co zářivě svítilo, dorazili v úterý večer nadšenci na Kraví horu v Brně. Organizátoři Festivalu planet přichystali světelné setkání aneb „sraz světlušek, světlušáků, pozemšťanů i mimozemšťanů“, jak stálo v pozvánce. Prostranství se tak hemžilo lidmi se světelnými meči a dalšími zářícími předměty. Jedinečnou atmosféru podtrhly svítící modely planet včetně nejnovějšího - obřího Gigalónu představujícího zmenšeninu planety Jupiter.

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