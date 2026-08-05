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OBRAZEM: Snímky krajiny, zvířat i památek působí dokonale. Fotograf sbírá ceny
Je autorem mnoha oceněných snímků, zejména jihomoravské přírody a krajiny. Fotograf Zdeněk Vošický vydal sedm velkoformátových knih včetně nejnovější publikace nazvané Jižní Morava krásná, známá,...
Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Jiřikovskému i Blažkovi roky vězení
Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala kvůli bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a...
Dvě mrtvé při nehodě u Pohořelic. Řidič najel do aut stojících kvůli divočákům
Dvě ženy zemřely v noci na sobotu při nehodě tří osobních aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. Do dvou stojících automobilů narazil třetí. Dálnice byla od 0:30 do 07:00...
Nehoda u Pohořelic, při níž v sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť
Dopravní nehoda tří osobních aut na dálnici D52, při níž v noci na sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel jeden ze tří zraněných, kteří při nehodě utrpěli vážná zranění. Další...
Vedra přepsala rekordy poloviny stanic. Plzeň drtila výheň nejvíc
Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový...
S takovými soupeři se musíme naučit hrát jinak. Byla to lekce, říkal kapitán Zbrojovky
Jako kapitán měl poprvé v sezoně těžkou šichtu. Jakub Klíma se úspěšně zastal stopera Filipa Vedrala, kterému nakonec rozhodčí po zásahu videa odvolal červenou kartu. Ani to ale fotbalistům Zbrojovky...
Zbrojovka – Liberec 0:1, první porážka nováčka soutěže. Hlavou rozhodl Dulay
Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po...
Muž ukradl šperky za 140 tisíc. Naskočil do autobusu, policie si na něj počkala v Brně
Dlouho se ze získané kořisti neradoval. Policisté si počíhali na muže, který z pražského zlatnictví odcizil několik kusů zlatých přívěsků a řetízků, na konečné autobusu, kterým z místa odjel.
Pozor na rozehřáté chodníky. Popálit chodidlo mohou za pár sekund, varuje lékař
Fakultní nemocnice Brno (FN) letos kvůli těžkým popáleninám chodidel hospitalizovala pět lidí, včetně ročního dítěte. Souvisí to s vysokými venkovními teplotami, které rozpálí povrchy na 60 až 70...
Z toho se až hlava točí. Takto se vztyčují stožáry velmi vysokého napětí
Na počátku bylo pouze pole se starými stožáry, které dělníci odstranili, pak vykopali díru pro základy, zabetonovali do ní patu a nakonec přivezli na součástky rozložený sloup, jenž na louce za pár...
„Na co osvětlení, vždyť nejsme kriminální Vídeň.“ Brno svítí v ulicích už 245 let
Brněnské lampy kdysi zhasínali nepozorní lampáři, olej z nich kradli zloději a městští kluci po nich stříleli z praků. Příběh místního veřejného osvětlení je plný kuriozit, technických novinek i...
Starý mlýn vystřídala budova pro školu či minipivovar, akcionáři budou i občané
Čtyři staletí zde stál mlýn, nyní však zchátralou stavbu v Bílovicích nad Svitavou na Brněnsku nahradila nová sedmipatrová budova, která je skutečně multifunkční. Kromě základní školy, jež má začít...
Brno odhaluje příběhy zastávek. Na nejdelší lince přibyly tabulky s historií názvů
Na zastávkách brněnské městské hromadné dopravy už lidé nebudou hledat jen jízdní řády. Nově si mohou přečíst také příběhy míst, jejichž názvy denně míjejí. Muzeum města Brna ve spolupráci s...
Komplikace pro stadion za Lužánkami. Ministerstvu se nelíbí výška tribun
Plán na nový stadion fotbalové Zbrojovky Brno v areálu za Lužánkami narazil na další překážku. Podle radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) ministerstvo kultury nepovažuje navrženou výšku 37 metrů...
Na nádrže jako Nové Mlýny bude mít klima daleko větší dopad, říká vědec z Vídně
Návrh vypustit dvě ze tří Novomlýnských nádrží vyvolal bouřlivé reakce odborníků i veřejnosti. Ekolog Kryštof Chytrý, který s myšlenkou přišel, ale odmítá, že by volal po okamžitém zrušení vodního...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Tugendhat, Löw-Beer i Arnoldova vila ožijí světlem. Zahrady zpřístupní zdarma
Tři slavné brněnské vily se na tři dny promění v jeden kulturní areál. Návštěvníci si zdarma projdou zahrady Tugendhat, Löw-Beer i Arnoldovy vily a po setmění je čekají světelné instalace i...
Jako jediná zastavila u vážné nehody. Ač žena mávala, další řidiči na pomoc nepřišli
Vážná dopravní nehoda se stala dnes na dálnici D1 u Říček na Brněnsku, při níž za deště havarovaná dodávka vyletěla do pole a několikrát se převrátila. Z projíždějících aut podle záchranářů zastavila...