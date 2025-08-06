OBRAZEM: Hrdinové Star Wars a světelné meče. V Brně se vyřádili příznivci sci-fi

Příznivci žánru sci-fi se v úterý večer setkali na Festivalu planet v parku na Kraví hoře u brněnské hvězdárny. Na sobě měli kostýmy z oblíbených filmů, v drtivé většině ze Star Wars. Přinesli si také svítící doplňky, hlavně světelné meče. Tu správnou atmosféru navodily rozsvícené modely planet, třeba Terralóna, Heliosféra nebo nejnovější přírůstek v podobě Litosféry ukazující Zemi bez veškeré vody.
Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry

Rybář Jakub Vágner má další český rekord. Na Vranovské přehradě chytil sumce dlouhého 268 centimetrů. O čtyři centimetry tak pokořil svůj vlastní rekord z loňského roku. Svým úlovkem se pochlubil na...

Brno dostalo novou perlu, zrekonstruovaný kanovnický dům na Petrově

Výjimečný dům i lokalita. To je kanovnický dům v Brně na pahorku Petrova v sousedství brněnské katedrály a bývalého probošství. Může se pyšnit fragmenty ze 13. století, po poškození při obležení...

Agresor nožem napadl svého příbuzného i policisty, v sebeobraně ho zastřelili

Policisté ve středu ráno zasahovali v Ivančicích na Brněnsku, kde na rodinného příslušníka a následně záchranáře nožem zaútočil agresivní muž. V době příjezdu hlídky byli na místě dva zranění lidé,...

OBRAZEM: Svůdné tanečnice i rudý Kristus z Ria. Brazilský karneval rozproudil Brno

Pestrobarevný průvod s více než dvěma stovkami tančících, hudebníků i bojovníků brazilské capoeiry v sobotu odpoledne rozezněl rytmem samby centrum Brna. Hlavní bod programu Brasil Festu přilákal...

Vážně zraněný pejskař v brněnském parku. Trefila ho padající větev, prý se na ní houpal

Poklidné venčení psa v brněnském parku Lužánky se vmžiku proměnilo v nečekané drama. Na mladého muže ve středu v podvečer spadla těžká a poměrně mohutná větev. Zpod ní ho museli vyprostit hasiči....

Ze Slavie do Nymburka. Mezi mistry míří mládežnický reprezentant Nejezchleb

Po čtveřici amerických posil oznámil basketbalový mistr Nymburk také příchod českého mládežnického reprezentanta Davida Nejezchleba. Devatenáctiletý křídelní hráč či pivot přichází z pražské Slavie,...

6. srpna 2025  17:01

Cenný, ale krvavý skvost. V brněnské vile sídlili nacisté, zlo v ní páchala StB

Premium

Před sto lety začala na luxusní brněnské adrese na Hlinkách vznikat Blochova vila. Sloužila svým židovským majitelům, nacistickým pohlavárům a po válce i komunistické Státní bezpečnosti, která zde...

6. srpna 2025

Místo výpovědi u soudu se opilec válel v parku, vyšetřovatelka si pro něj dojela

Bizarní okolnosti mělo dnes u Krajského soudu v Brně hlavní líčení v případu loňského napadení bezdomovce skleněnou lahví v parku v centru Brna. Poškozený se v době, kdy měl vystoupit jako svědek v...

6. srpna 2025  16:49

Před otevřením poslední části D1 opravují nedaleký úsek, čeká se nárůst provozu

Zhruba 190 milionů korun investuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní do oprav části D1 ve směru od Vyškova na Kroměříž. Důvodem je chystané otevření posledního úseku dálnice mezi Říkovicemi a...

6. srpna 2025  16:48

Neslyšíme hosty, trpí kavárna v extrémním hluku. Smiřte se s tím, zní ze stavby

Extrémní hluk, rozléhající se několikrát za den, uprostřed prázdnin terorizuje obyvatele a návštěvníky centra Brna. Na randál ze stavby Janáčkova kulturního centra si v poslední době stěžují v...

6. srpna 2025  15:10

Při požáru přišli skoro o vše. Na emoce nebyl čas, říká muž o útěku z hořícího domu

Osm týdnů už je neobyvatelný bytový dům v brněnských Chrlicích, jehož střechu v polovině června zachvátil požár a následně ho vytopila voda při hašení. Majitelé dvaačtyřiceti bytů si již svépomocí...

6. srpna 2025  13:22

Hrady CZ se vrací na Veveří. Zahraje Kabát či Wanastowi Vjecy s „novou“ Lucií

Jubilejní dvacátý ročník přiveze tento pátek a sobotu hudební festival Hrady CZ do prostor brněnského hradu Veveří. Kromě známých českých skupin jako Kabát, Wanastowi Vjecy, Divokej Bill nebo Dymytry...

6. srpna 2025  9:23

Bývalé trafiky v Brně teď voní kávou i pečivem, lidé jejich oživení vítají

Opuštěné a ošuntělé stánky u zastávek a na sídlištích se v Brně mění na kavárny či prodejny pečiva a dalšího sortimentu. U kolemjdoucích slaví úspěch. Někteří v nich dokonce vidí možnost probudit...

6. srpna 2025  5:52

Upláceli nás, bouřila koalice ve Znojmě. Policie trestní oznámení odložila

Policisté odložili trestní oznámení, které podalo hnutí ANO vloni v červenci v době změny ve vedení znojemské radnice. Tehdejší starostka Znojma a pozdější neúspěšná kandidátka na hejtmanku Ivana...

5. srpna 2025  16:05

Že je Brno nezajímavé a fádní? Stačí se dívat trochu výš, hájí své město průvodce

Premium

Při cestě brněnským centrem prý stačí zvednout hlavu, aby město ukázalo svoji skutečnou krásu. Že je jihomoravská metropole fádní a nezajímavá? Průvodce Martin Koplík je zásadně proti....

5. srpna 2025

Střechu brněnská aréna ještě nemá, talisman už ano. Do 27 metrů ho vynesl jeřáb

Ozdobená májka nově ční z nejvyššího bodu budované multifunkční haly v areálu brněnského výstaviště. Ve výšce přibližně 27 metrů má vyjadřovat vděk všem, kteří dosud na aréně pracovali a zároveň být...

5. srpna 2025  14:49

