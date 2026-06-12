„S Jupiterem to ani jinak nejde. Je to největší planeta Sluneční soustavy, takže musí mít výsadní postavení i na našem celovesmírném festivalu,“ uvedl ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
„Jeho vystavování ve veřejném prostoru bude natolik organizačně náročné, že si nejsme jistí, zda tuto show ještě někdy budeme chtít zopakovat,“ poznamenal Dušek. Model udrží při zemi silná lana s ocelovými hřeby.
„Na podkladech pro tisk jsem pracoval 27 dní, během niž vznikl obraz o velikosti dva gigapixely,“ uvedl autor potisku Gigalónu Martin Střálka z uskupení Visualove.
Gigalón v číslech
Zdroj: Visualove
„Při návrhu se počítalo i s rychlou rotací planety, která způsobuje její zploštění – výsledný model o průměru 12 metrů je tedy ve skutečnosti o několik procent širší než vyšší, aby věrně odpovídal reálnému tvaru Jupiteru,“ doplnil Střálka.
Festival planet se letos uskuteční v prvním bloku od 6. do 12. července, v druhém od 3. do 9. srpna, zpravidla od dvou hodin odpoledne do půl dvanácté. Podmínkou pro nafukování modelů je příznivé počasí.
Hvězdárna připravila také výstavu o obří planetě, jejím okolí i sondách, které Jupiter zkoumaly. Digitárium nabídne autorský pořad Král planet, vznikla také znalostní hra Honba za Jupiterem.
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16. června 2025