Nejhezčí fotky uděláte za soumraku, láká šéf brněnského Festivalu planet

Hvězdárna vystavuje i starší modely Terralóna (Země přes den), Marsmeloun (Mars) a Lunalón (Měsíc).

Festival planet nabízí nejen výstavu modelů, ale také projekce sci-fi filmů v letním kině, které jsou zdarma. Jediným placeným programem jsou projekce v digitálním planetáriu, které opět přináší například hudební pořad The Dark Side of the Moon kapely Pink Floyd. Součástí programu je i výstava fotografií vesmírných objektů.

Modely planet jsou v parku vystavené denně mezi 14:00 a 23:30. Červencová část festivalu trvá do neděle, akce se pak na Kraví horu vrátí od 5. srpna do 11. srpna. V srpnovém termínu se program rozroste o komentované fyzikální experimenty.

„Tahle novinka bude každý den v 18:00 pod širým nebem, kdy budeme ukazovat některé zajímavé fyzikální jevy,“ uvedl ředitel hvězdárny Jiří Dušek. Jako ideální dobu návštěvy Kraví hory doporučuje soumrak, kdy mohou vzniknout nejhezčí fotografie.