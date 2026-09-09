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Odměna za sudetoněmecký sjezd. Festival získal v Mnichově evropskou medaili

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  13:07
Sudetský sjezd 2026

Sudetský sjezd 2026 | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností...
Sudetský sjezd 2026
Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností...
Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností...
91 fotografií
Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili. Bavorská vláda organizátory ocenila za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, přeshraniční dialog a posilování evropských hodnot. Ocenění přišlo zhruba čtvrt roku po letošním ročníku, jehož součástí byl vůbec první sudetoněmecký sjezd uspořádaný na českém území. Tato akce vyvolala v jihomoravské metropoli velké vášně, konala se i řada protestů.

„Sbližování nemohou nést pouze politici a vlády. Potřebuje lidi ze středu společnosti, kteří ho naplní životem – a přesně to představuje Meeting Brno. Už deset let posouváte kupředu proces, který se otevřeně a poctivě vyrovnává se společnou historií,“ uvedl bavorský státní ministr pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy Eric Beißwenger.

Neuvěřitelné setkání, vyzdvihoval ministr Dobrindt sudetoněmecký sjezd v Brně

Podle pořadatelů festivalu jde o uznání práce celého týmu. „Udělení medaile vnímám v první řadě jako uznání celého festivalu Meeting Brno, všech kolegů, dobrovolníků i mezinárodních partnerů, kteří se na něm léta neúnavně podílejí,“ řekl po slavnostním aktu v Bavorském státním kancléřství spoluzakladatel festivalu Petr Kalousek.

23. května 2026

Už v červnu získal Meeting Brno ocenění za přínos k porozumění mezi národy. Zástupci festivalu převzali Pamětní cenu Wenzela Jaksche od Seligerova sdružení a ocenění Stavitelé mostů (Brückenbauerpreis), které uděluje bavorská sociální demokracie.

Součástí letošního ročníku Mettingu Brno byl sjezd sudetských Němců, který se uskutečnil od 23. do 27. května. Mezi akcemi byla pieta na hlavním nádraží, sousedská slavnost a hodování na Moravském náměstí i tradiční Pouť smíření, jež vede z Pohořelic v opačném směru po trase, kudy šli Němci vyhnaní na konci druhé světové války z Brna. Sněm skončil pietní vzpomínkou v areálu Kounicových kolejí, které za druhé světové války sloužily nacistům jako vězení i popraviště.

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo v pondělí dopoledne v Kounicových kolejích Sudetoněmecké krajanské sdružení svůj sjezd v Brně. (25. května 2026)
Sudetský sjezd 2026
Sudetský sjezd 2026
Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo v pondělí dopoledne v Kounicových kolejích Sudetoněmecké krajanské sdružení i se svým předákem Berndem Posseltem svůj sjezd v Brně. (25. května 2026)
Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo v pondělí dopoledne v Kounicových kolejích Sudetoněmecké krajanské sdružení svůj sjezd v Brně. Dorazili také odpůrci. (25. května 2026)
91 fotografií

Akcí se sudetskými Němci se zúčastnily tisíce lidí, stejně jako protestů proti nim. Festival i sjezd byly bez závažných incidentů. Série protestů vyvrcholila pochodem centrem Brna zakončeným demonstrací na Dominikánském náměstí. Po celou dobu svého konání sněm vyvolával mezi odpůrci velké vášně a hlasité nesouhlasné reakce.

Příští ročník Mettingu Brno se uskuteční v termínu od 3. do 13. června příštího roku. Jeho ústředním motivem podle organizátorů bude „Síla hlasu“ – hlasu, který odmítá mlčet tváří v tvář bezpráví, vrací lidskou důstojnost, pojmenovává bolest a otevírá cestu k naději a společenské změně. Pouť smíření je na programu 12. června.

24. května 2026
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