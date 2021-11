Sokol versus sokol. Herec před festivalem Life! zápolil se svým dvojníkem

Ondřej Sokol měl původně natáčet s tenistkou Lucií Šafářovou, která se však kvůli nemoci omluvila. A tak přímo na „place“ přišla na řadu improvizace.

„Až to jednou bude připravený a nebude to dělaný v tomhle punku, tak mi to začne asi chybět. A já pevně doufám, že se to nestane,“ zasmál se Sokol, který je tváří festivalu na brněnském výstavišti už několik let.

Tentokrát si střihl dvojroli, ve které využil význam svého příjmení. Jako cvičenec v tílku se utkal s „originálním“ Ondřejem Sokolem ve sportu, tanci a počítačových hrách.

Právě tyto oblasti budou hlavní náplní tradičního festivalu, který každoročně navštěvují desetitisíce lidí. Letošní ročník konající se od pátku do neděle ve čtyřech halách výstaviště se skládá z akcí BIKELife!, SPORTLife! a DANCE Life.

Soutěže v počítačových hrách, parkouru i tanci

Už ve středu však v pavilonu B začne finále Vodafone Mistrovství republiky v počítačových hrách, konkrétně v CS:GO, LOL a PUBG. Víkend zase bude patřit mistrovství republiky v parkouru, a to v obou disciplínách, tedy zdolávání překážek na čas i freestylu.

Festival SPORTLife! je určený zejména školákům druhého stupně a je zaměřený na sport a zdravý životní styl.



Kromě možnosti vyzkoušet si různé disciplíny se budou moct návštěvníci setkat s olympioniky, mezi nimiž jsou nahlášeni tenistka Šafářová, atletka Šárka Kašpárková, dráhový cyklista Tomáš Bábek, basketbalistka Ivana Večeřová či střelci Jakub Tomeček a David Kostelecký.

DANCE Life bude oslavou tance a kromě workshopů různých stylů od hip hopu po jazz nabídne představení baletních souborů národních i regionálních divadel Ballet & Contemporary GALA, přehlídku tanečních konzervatoří nebo mistrovství republiky v plesových formacích. Součástí bude i konkurz do The Royal Ballet School.

BIKE Life! bude, jak název napovídá, zaměřen na vše kolem jízdních kol. Různé produkty na něm budou k dostání s veletržní cenou.

Pro rodiny bude připravena Family Hall v pavilonu P, kde se budou ukrývat různá sportoviště i zábavní park.