Návštěvníci si vyzkouší například biatlonovou střelnici, zhlédnou divadelní vystoupení s tvářemi ze StarDance nebo si užijí symfonický orchestr.
Sport a souboj hvězd
Hlavním sobotním lákadlem v hale V, která se promění ve Starez Family Hall, bude Souboj hvězdných týmů, při němž od 12 hodin změří své síly dva výběry známých osobností. Diváci uvidí v akci herce Ondřeje Sokola, tenistku Lucii Šafářovou, bývalého fotbalistu Petra Švancaru či influencerku Annie Camell. „Soutěžit budou v disciplínách jako fotbal, Ninja Race, biatlon, basketbal nebo i tanec,“ popisuje ředitel veletrhu Petr Maliňák.
Mimo to na návštěvníky čeká třicet sportovních aktivit, nafukovací atrakce a pódium, na němž proběhnou různé sportovní přednášky. V sobotu v 11 hodin zde například vystoupí jeden z nejúspěšnějších horolezců současnosti Marek Holeček.
Adrenalin a překážky
Hala F bude místem pro milovníky pohybu a adrenalinu v jakékoliv podobě. Přítomní si vyzkouší lyžování, biatlonovou i laserovou střelnici nebo boxovací trenažér.
„Novinkou letošního ročníku je atrakce Ninja Race, kde si návštěvníci mohou zasoutěžit na překážkové dráze inspirované světově oblíbenou soutěží Ninja Warrior,“ přibližuje Maliňák. Obtížnost překážek se liší, takže si na své přijdou i děti.
Další novinkou je sobotní memoriál Ladislava Váchy, při němž mohou zájemci od 10 hodin sledovat závody ve šplhu na laně.
„Pařby“ a koncerty
Jak na festival Life!
Zájemci mohou festival navštívit v pátek od 13 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18, v neděli od 9 do 17.
Jednodenní vstupenka pořízená online stojí 250 korun, na místě 300. V pátek jen 50 korun. Třídenní premium vstupenka za 1 199 korun nabízí neomezený vstup po celou dobu festivalu.
Vstupné na páteční symfonický koncert Kingdom Come: Deliverance II činí 499 korun, na sobotní rapperskou show 450 korun. Lístky na sobotní profesionální divadelní show Love2Dance je možné koupit od 590 korun.
Milovníci různých her si najdou své v hale P. Nadšenci si zde zahrají videohry či nakoupí karty Pokémon, uskuteční se zde také finále mistrovství republiky v počítačových hrách, jehož vrcholem bude v sobotu od 14 hodin závěrečné klání ve střílečce Counter-Strike 2.
Na místě zároveň odstartuje letošní sezona virtuálního fotbalu. Dorazí i populární internetoví tvůrci, například dlouhodobě nejúspěšnější český streamer Vojtěch „Agraelus“ Fišar či Petr „Xnapy“ Jirák, který je známý díky videům z League of Legends.
Na závěr pátečního a sobotního večera organizátoři připravili koncerty.
V pátek od 20 hodin symfonický orchestr zahraje hudbu z úspěšné počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II pod vedením dirigenta Jana Valty, který pro tento hit složil soundtrack. Po koncertu bude následovat diskuze s vývojáři hry i se samotným skladatelem. V sobotu pak ve 22 hodin vystoupí rapperská skupina erem a od půlnoci Robin Zoot.
Tanec a profi show
V centrum energie, rytmu a pohybu se promění hala E. Festival Dance Life! zde nabídne celodenní taneční soutěže, kterých se podle odhadů organizátorů zúčastní až 4 500 lidí. Součástí programu budou také taneční workshopy vedené lektory z osmi zemí, například Francie, Švýcarska či Velké Británie.
Bonusem bude profesionální taneční divadelní show Love2Dance v sobotu od 19 hodin, na níž vystoupí například herec Vladimír Polívka či hvězda StarDance Adriana Mašková.
19. listopadu 2024