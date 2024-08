Loučící se Lucie, Daniel Landa i Chinaski rozparádí brněnský hrad Veveří

Praktické informace Kdy: pátek 9.8. a sobota 10.8.

pátek 9.8. a sobota 10.8. Kde: na hradě Veveří u Brna, vstup od zastávky U Matky Boží

na hradě Veveří u Brna, vstup od zastávky U Matky Boží Jak se tam dostat: Autobus č. 303 do zastávky U Matky Boží, spoje budou po dobu festivalu odjíždět ze zastávky Zoologická zahrada dle potřeby. V opačném směru budou autobusy oba dny od 22 do 1 hodiny zdarma. Za kolik: Předprodej do čtvrtka včetně

Permanentka (PA+SO): 1 900 Kč

Permanentka Exkluziv (limitovaná série + merchandise): 5 000 Kč

Permanentka + VIP kemp: 2 650 Kč

Permanentka + VIP kemp PLUS: 3 400 Kč

Pátek: 1 100 Kč

Sobota: 1 200 Kč

VIP kemp (2 dny) - cena za 1 vstupenku: 850 Kč,

VIP kemp PLUS (2 dny): 1 600 Kč Na místě

Permanentka (PA+SO): 2 100 Kč

Permanentka + VIP kemp: 2 900 Kč

Pátek: 1 200 Kč

Sobota: 1 300 Kč

VIP kemp (2 dny): 900 Kč

VIP kemp PLUS (2 dny): 1 650 Kč Pro děti do 12 let, rodiny, seniory nad 65 let a ZTP je vstupné zvýhodněno. Děti do jednoho metru výšky mají vstup zdarma. Kdo zahraje: Pátek

15:30 vstup do areálu Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 The Agony

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Imodium

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk Sobota

10:00 vstup do areálu Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Čechomor

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 - 00:00 Lucie