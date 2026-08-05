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Rybičky 48, Mirai nebo Landa. Hrady CZ na Veveří nabídnou i zastřešenou hospodu

  11:18
Na Veveří v rámci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ vystoupí i kapela Mirai. (3. srpna 2026)

Na Veveří v rámci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ vystoupí i kapela Mirai. (3. srpna 2026) | foto: Hrady CZ

Na Veveří v rámci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ vystoupí i kapela Mirai. (3. srpna 2026)
Na Veveří v rámci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ vystoupí i kapela Mirai. (3. srpna 2026)
Na Veveří v rámci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ vystoupí i kapela Mirai. (3. srpna 2026)
Na Veveří v rámci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ vystoupí i kapela Mirai. (3. srpna 2026)
37 fotografií
Šestnáct interpretů na dvou pódiích nabídne jihomoravským hudebním fanouškům putovní festival Hrady CZ, jenž v pátek a sobotu zavítá pod Veveří u Brněnské přehrady. Návštěvníci se mohou těšit na kapelu Mirai s novou koncertní scénou, Daniela Landu, Mig 21 nebo Rybičky 48, ale i na karneval masek či bezplatné prohlídky hradu.

Areál se otevře v pátek o půl čtvrté odpoledne. Na první scéně vystoupí Vega Elektra, Grey256, Trautenberk a večer tu zakončí pop-punkové Rybičky 48. Na druhém pódiu se představí Rytmus a Mig 21. Součástí pátečního programu je rovněž tradiční karneval masek, který letos slaví dvacetileté výročí.

„Každý, kdo přijde v masce, si užije promenádu na festivalovém pódiu a dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu publikum vybere tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu,“ láká ke kreativitě Klára Bobková z pořadatelského týmu.

Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. Na snímku je kapela Mirai. (3.8.2026)
Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupila i skupina Kabát. (srpen 2025)
Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. Na snímku je kapela Tomáš Klus. (3.8.2026)
Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupila jako host i kapela Lucie s novým zpěvákem Viktorem Dykem. (srpen 2025)
Festival Hrady CZ v Brně na Veveří (srpen 2025)
37 fotografií

Sobotní vstup je možný už od půl jedenácté dopoledne. Na obou pódiích se postupně vystřídají Adaline, Tomáš Klus, Xindl X, Lenny, Krucipüsk, Vypsaná fixa, Brixtn nebo Harlej. Nadupaný večer uzavřou prodloužené koncerty skupiny Mirai a Daniela Landy.

„V jednotlivých zastávkách festivalu Hrady CZ neděláme rozdíly, všude jedeme na 120 procent a celý koncert se snažíme vždy dělat speciální. Místo nafukovací jahody jezdím letos po lidech na matraci a máme úplně novou scénu na míru pro tento festival ve tvaru našeho domácího obýváku,“ komentuje show zpěvák Mirai Navrátil.

Hrady CZ na Veveří

Pátek
15.30 – vstup do areálu
16.00–16.45 – Vega Elektra
17.00–18.00 – Rytmus
18.15–19.15 – Grey256
19.30–20.00 – vyhlášení karnevalových masek
20.15–21.15 – Trautenberk
21.30–22.30 – Mig 21
22.45–00.00 – Rybičky 48

Sobota
10.30 – vstup do areálu
11.00–11.45 – Adaline
12.00–13.00 – Tomáš Klus
13.15–14.15 – Xindl X
14.30–15.30 – Lenny
15.45–16.45 – Krucipüsk
17.00–18.00 – Brixtn
18.15–19.15 – Vypsaná fixa
19.30–20.30 – Harlej
20.45–22.15 – Mirai
22.30–00.00 – Daniel Landa

Kromě nálože koncertů organizátoři připravili také několik novinek. V areálu přibude zastřešená hospoda s točeným pivem do skla, rodinná zóna se skákacím hradem, herní stan Playhouse nebo zastíněné odpočinkové zóny.

Festival i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem. Držitelé vstupenek tak můžou zdarma vyrazit na obhlídku rozsáhlého hradního komplexu Veveří. Prohlídky budou přístupné do naplnění kapacity. „Festival Hrady CZ jako jediný svého druhu nabízí v ceně vstupenky možnost prohlídky této jedinečné památky zdarma během sobotního odpoledne. Ta je samozřejmě limitovaná kapacitními možnostmi,“ upozorňuje zájemce Bobková.

Na Veveří lze dorazit autem, městskou hromadnou dopravou i lodí po Brněnské přehradě. Po dobu festivalu bude posílena autobusová linka 303 mezi zoologickou zahradou, zastávkou U Matky Boží a Veverskou Bítýškou.

V pátek budou posilové spoje jezdit od 15 hodin do sobotní jedné hodiny ráno, v sobotu od 9 hodin do jedné po půlnoci. Po 22. hodině podle aktuální poptávky vyrazí také mimořádné autobusy směrem do Brna. Hlavní přístup do areálu povede od zastávky U Matky Boží.

Landa, Lenny, Xindl X či Rytmus. Festival Hrady CZ oznamuje kompletní line-up

Specialitou akce je bezhotovostní systém placení. Veškeré platby v areálu fungují prostřednictvím festivalového náramku s NFC čipem, který zároveň slouží jako vstupenka. Kredit si mohou návštěvníci dobít předem online nebo přímo na místě.

Vstupenky jsou k dostání v předprodeji i na akci. Jednodenní na pátek stojí v předprodeji 1 300 korun, na sobotu 1 400 korun a dvoudenní permanentka 2 400 korun. Připravené jsou také slevy pro děti, seniory a držitele průkazu ZTP/P.

3. srpna 2026
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