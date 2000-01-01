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Hudební smršť od známých českých interpretů si tento víkend užívali návštěvníci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ. V kulisách hradu Veveří rozproudili davy zpěváci Daniel Landa, Tomáš Klus, Lenny nebo kapely Mirai a Krucipüsk. Přestože oba dny panovalo horké letní počasí a většinu času pařilo slunce, fanoušci se skvěle bavili. A muzikanti si povedenou atmosféru nemohli vynachválit.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kapela Mirai patřila k vrcholům sobotního programu. Její vystoupení doprovázela ohňová show.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Daniel Landa přišel na řadu jako poslední a dav natěšených fanoušků svým vystoupením nadchl.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Někteří fanoušci a fanynky se speciálně těšili na koncert metalové skupiny Krucipüsk z Liberce.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Dan Landa zazpíval známé hity jako třeba Touha, Valčík nebo Protestsong.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nemalá část fanoušků byla z vystoupení svých oblíbených muzikantů tak nadšená, že nemohla jen nečinně přihlížet, ale musela zapojit své vlastní taneční kreace.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Pohoda a dobrá nálada. Oba dva nabité dny si vyžádaly spoustu energie, důležité proto bylo i odpočívat.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V pátek večer si fanoušci užívali mimo jiné koncert kapely Mig 21 v čele s Jiřím Macháčkem.
Autor: Tomáš Šnírer
Dan Landa měl tu čest celý festival v kulisách hradu Veveří zakončit svým více než hodinovým vystoupením.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Mnoho fanoušků se těšilo zvláště na vystoupení populární kapely Mirai. Mezi její největší hity patří písně Když nemůžeš, tak přidej, Cesta z města, Chci tančit nebo Pojď, zapomenem. O většinu z nich ani mnohé další songy skupina brněnské fanoušky neochudila.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Páteční program vyvrcholil show kapely Rybičky 48, která skončila okolo půlnoci.
Autor: Tomáš Šnírer
Zpěvačka Lenny vystoupila už v odpolední části programu. Své songy zpívá tradičně v angličtině.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Sobotnímu programu předcházel nabitý pátek, který nabídl třeba slovenského rapera Rytmuse nebo kapely Trautenberk, Mig 21 a Rybičky 48.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Stejně jako loni si mohli fanoušci užít vystoupení zpěváka Tomáše Kluse.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Sobotní hudební nášup v okolí hradu Veveří si užívaly mraky návštěvníků.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Metalovou nálož kapely Krucipüsk dirigoval frontman Tomáš Hajíček (na snímku uprostřed), který je jediným zakládajícím členem v současné sestavě skupiny.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Organizátoři označují letošní brněnskou zastávku festivalu za povedenou. „Jsme spokojeni, návštěvnost byla skvělá. Všechno se podařilo,“ řekl spoluorganizátor akce Michal Šesták.
Autor: Tomáš Šnírer
Na seznamu vystupujících byla také klatovská skupina Trautenberk, která svůj hudební žánr označuje jako takzvaný tanz metal.
Autor: Tomáš Šnírer
Když nemůžeš, tak přidej. Fanynky kapely Mirai šlo poznat už na první pohled.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Frontman Tomáš Hajíček řádí s metalovou skupinou Krucipüsk už od jejího založení v roce 1991.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Letošní novinkou brněnské zastávky festivalu Hrady CZ byla zastřešená hospoda, kde si návštěvníci mohli dát pivo načepované přímo do skla.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kapela Mirai si na festival připravila speciální stage, zahrála v obýváku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Už se těšíme na další ročník,“ prohlásil spoluorganizátor Šesták. Vlastním dílem k povedenému ročníku přispěl i slovenský raper Rytmus.
Autor: Tomáš Šnírer
Festival si náramně užívali nejen fanoušci, ale pochopitelně i kapelníci Krucipüsku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Metalová skupina Krucipüsk vystoupila v sobotu už v odpolední části programu, kdy panovalo velké vedro. Na její energii to vůbec však nebylo znát.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
K festivalu Hrady CZ neoddělitelně patří také pořádná nálož gastrospecialit.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnská zastávka na Veveří byla první moravskou částí letošního ročníku festivalu Hrady CZ.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Hladoví fanoušci se při výběru jídla nemuseli omezovat jen na bramboráky a gyros. V nabídce byly asijské speciality, pizza nebo třeba langoš.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA