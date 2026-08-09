OBRAZEM: Metalová nálož, celé Brno na Landovi. Festival Hrady CZ rozproudil Veveří

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KVÍZ: Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí. Jak dobře oblíbený seriál znáte?
Letos je to 25 let od chvíle, kdy lidé mohli v televizi poprvé sledovat Četnické humoresky. Seriál natočilo brněnské studio České televize a děj se odehrával v Brně a jeho okolí. Vedle známých tváří...
Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Jiřikovskému i Blažkovi roky vězení
Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala kvůli bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a...
Vedra přepsala rekordy poloviny stanic. Plzeň drtila výheň nejvíc
Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový...
Tady se nekouří! Upozornění strhlo surový útok, terčem byla ostraha nádraží
Skupina několika agresorů v sobotu večer brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Oba členové ostrahy...
Jako jediná zastavila u vážné nehody. Ač žena mávala, další řidiči na pomoc nepřišli
Vážná dopravní nehoda se stala dnes na dálnici D1 u Říček na Brněnsku, při níž za deště havarovaná dodávka vyletěla do pole a několikrát se převrátila. Z projíždějících aut podle záchranářů zastavila...
KVÍZ: Jak dobře znáte Olympii Brno?
Olympii Brno zná většina lidí jako místo nákupů, její areál ale nabízí také kino, sportoviště, park, bowling nebo pravidelné kulturní akce. Víte, kdy bylo obchodní centrum v Modřicích otevřeno, kolik...
Nastane hra stínů, stůjte u bílé zdi. Ředitel hvězdárny radí před zatměním Slunce
Úplné zatmění Slunce lze z naší planety pozorovat pouze v takzvaném pásmu totality. Ačkoliv Morava v něm letos neleží, ve středu 12. srpna ji za jasného počasí čeká nejvýraznější částečné zatmění...
Řidiči si oddechnou. Obnovený most v Břeclavi je po více než roce průjezdný
Po měsících dopravních omezení je hotovo. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo opravu mostu přes odlehčovací rameno Dyje na silnici první třídy v břeclavské části Poštorná. Původní konstrukci...
Místo Dolních Vítkovic pavilony výstaviště. Beats for Love zamíří v zimě do Brna
V Ostravě letní Beats for Love pravidelně plní ikonickou industriální oblast Dolních Vítkovic, jeho zimní obdoba si tentokrát brousí zuby na Brno. První halová edice festivalu elektronické taneční...
Udělal jsem pro NHL všechno, shodli se Brabenec a Kunc. Před farmou volí Kometu
Od vysněné NHL je dělily jen jedny dveře. Jakub Brabenec do Ameriky odcházel jako mladá draftovaná naděje, Michal Kunc až jako hotový reprezentant. Ani jednomu se je ale otevřít nepodařilo. Teď se...
Bioroboti z Brna pomáhají vyrábět pivo. Pohánějí je pivovarské kvasinky
Co by tak český vědec mohl zkoušet vylepšit, než pivo? Tým z brněnského CEITEC VUT vyvinul mikroskopické bioroboty, kteří se díky pivovarským kvasinkám sami pohybují kvasícím pivem a pomáhají tak...
Nový přístav na Baťově kanálu v Hodoníně narazil. Kraj zrušil rozhodnutí
Plán na výstavbu přístavu až pro 80 rekreačních lodí v Hodoníně se zkomplikoval. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí hodonínského stavebního úřadu, protože se jím po změně stavebního...
Usnul na ulici, nebo bojoval o život? Muž v Brně nadýchal přes pět promile
Na první pohled to mohl být jen další opilý muž, který usnul na ulici. Strážníci ale v sobotu večer našli na brněnské Skořepce osmatřicetiletého muže ze Třebíčska v mnohem vážnějším stavu. Dechovou...
Za dva dny chytáš, slyšel mladíček Kašík. Artis však jeho zákroky nespasily
Jen dva dny před zápasem se dozvěděl, že půjde proti Olomouci do branky on. Osmnáctiletý fotbalový talent Richard Kašík přesto při ligové premiéře v dresu Artisu nepůsobil nervózně. Sportovní...
Nereálná cena, rozporují developeři levnější družstevní byty. Brno má jinou metodiku
Už od roku 2018 slibují brněnští politici mladým rodinám levnější nové byty v podobě družstevního bydlení. Pilotní projekt na Kamenném vrchu s 353 jednotkami čeká v září po dlouhých přípravách...
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Artis – Olomouc 1:2, první výhra sezony. Těsný duel rozhodl v závěru Krivak
Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole Chance Ligy 2:1 nad Artisem Brno, připsali si první výhru v sezoně a posunuli se na osmé místo v tabulce. Na vedoucí gól Ghaliho sice hned po pauze odpověděl...
Obří loupež už 20 let fascinuje. Expolicisté ukradli 77 milionů, pak uškrtili komplice
Během chvíle bez jediného výstřelu zmizeli se 77 miliony korun a roky unikali před spravedlností. Od slavné „slavkovské loupeže“, jedné z největších v české historii, dnes uplynulo rovných 20 let a...