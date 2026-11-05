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Hudební festival Beats for Love se v zimní verzi přesouvá z Ostravy do Brna

  14:15
Hudební festival v zimních měsících? Na první pohled nesmysl, nicméně letošní první prosincový víkend realita. Populární festival elektronické hudby Beats for Love totiž rozšiřuje své působení mimo tradiční sezonu a poprvé se ve své zimní verzi představí v Brně. Domovem se mu stane areál výstaviště, vstupenky už jsou v prodeji.
Ostravský festival elektronické hudby Beats for Love se poprvé vydá za hranice letní sezony i svého tradičního působiště. Na začátku prosince obsadí brněnské výstaviště, kde během dvou večerů nabídne vystoupení více než třiceti zahraničních interpretů.
Ostravský festival elektronické hudby Beats for Love se poprvé vydá za hranice letní sezony i svého tradičního působiště. Na začátku prosince obsadí brněnské výstaviště, kde během dvou večerů nabídne vystoupení více než třiceti zahraničních interpretů.
Ostravský festival elektronické hudby Beats for Love se poprvé vydá za hranice letní sezony i svého tradičního působiště. Na začátku prosince obsadí brněnské výstaviště, kde během dvou večerů nabídne vystoupení více než třiceti zahraničních interpretů.
Ostravský festival elektronické hudby Beats for Love se poprvé vydá za hranice letní sezony i svého tradičního působiště. Na začátku prosince obsadí brněnské výstaviště, kde během dvou večerů nabídne vystoupení více než třiceti zahraničních interpretů.
13 fotografií

Mezi největší lákadla pro fanoušky elektronické hudby patří světoznámá americká DJka a producentka Sara Landry, která svojí show celý festival zahájí. „Věříme, že se tohle bezpochyby zařadí k nejvýraznějším momentům celé akce,“ prohlásil programový ředitel festivalu Beats for Love Jiří Ramík. Dále se představí například Sub Focus, Lost Frequencies, Don Diablo nebo Sigma.

Organizátoři lákají na pestrou nabídku umělců. Na své si tak přijdou jak skalní fanoušci festivalu, tak úplní nováčci. Dominantními hudebními žánry jsou house, techno, drum & bass a EDM. Dohromady návštěvníkům zahrají více než tři desítky zahraničních interpretů.

Pro značku, která je už více než deset let neodmyslitelně spojená s ostravskými Dolními Vítkovicemi, jde o významnou novinku. Tamní letní festival se za dobu své existence zařadil mezi největší akce elektronické taneční hudby ve střední Evropě a každoročně přivádí do Ostravy desetitisíce fanoušků. Loni jich na čtyřdenní festival přijelo přes 164 tisíc.

Nyní chtějí pořadatelé jeho atmosféru přenést také do zimního prostředí a oslovit publikum na jihu Moravy. „Beats for Love je pro nás mnohem víc než hudba. Jsou to emoce, atmosféra, vizuální zážitky a především lidé. A právě to všechno chceme přenést do Brna,“ vysvětlil ředitel zimní edice Kamil Rudolf.

Nová akce se tak stane první příležitostí, kdy si fanoušci mohou atmosféru festivalu užít také mimo jeho tradiční červencový termín. Brno navíc nabídne pořadatelům možnost oslovit nové publikum z jižní Moravy i okolních regionů.

Praktické informace

Co: Festival elektronické hudby s interprety z celého světa.

Kdy: Víkend 4. a 5. prosince.

Kde: Program bude připravený ve vnitřních (G1 a F) i vnějších prostorách brněnského výstaviště.

Kdo: Největší hvězdou je Američanka Sara Landry, doplní ji třeba Sub Focus, Friction či Don Diablo.

Vstupenky: Lístky na akci jsou k dispozici na webu winter.b4l.cz ve dvou variantách. Dvoudenní vyjde návštěvníka na 2 890 Kč, jednodenní na 1 690 Kč. Vyprodaných je už přes 80 procent vstupenek.

První ročník Beats for Love Winter se uskuteční 4. a 5. prosince. Většina programu bude kvůli chladnému počasí uvnitř, organizátoři ale počítají také s venkovními zónami. „Nechceme udělat další halovou párty. Cílem je na místě vykouzlit atmosféru, kterou fanoušci znají z letního festivalu, a zároveň vytvořit zcela nový zážitek s vlastní identitou,“ doplnil Rudolf.

Celkem se na dvou scénách představí více než tři desítky zahraničních umělců. Hudební nabídka bude kombinovat house, techno, drum & bass i EDM. Organizátoři chtějí oslovit jak pravidelné návštěvníky ostravského festivalu, tak lidi, kteří se s jeho atmosférou setkají poprvé.

Návštěvníky čeká mimo hudební vystoupení také velká porce doprovodného programu. Zájemci se například už první večer můžou proletět horkovzdušným balónem a užít si tak atmosféru festivalu z nevšední perspektivy. Kromě toho na ně čeká také audiovizuální show a světelné efekty. Program bude doplněný také o pestrou gastro nabídku a drinky.

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