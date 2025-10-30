Mezi hlavními osobnostmi, které do Brna na výstaviště do pavilonu E dorazí, se objeví oba víkendové dny Christopher Judge, známý jako Teal’c ze seriálu Hvězdná brána.
„Přijďte si poslechnout jeho příběhy z natáčení jedné z nejikoničtějších sci-fi sérií všech dob, zažít jeho jedinečný humor a charismatickou osobnost naživo. A kdo ví – možná se dočkáte i onoho nezaměnitelného ‚Vskutku‘,“ naráží organizátoři na slovo, které z jeho úst ve filmech velmi často zaznívá.
V neděli pak návštěvníci uvidí i postavy z filmu Harry Potter a Ohnivý Pohár. Dorazí Predrag Bjelac, jakožto představitel Igora Karkarova, a Tolga Safer, asistent jeho postavy ze zmíněného snímku. Chybět nebude ani Karkarovův žák Viktor Krum, kterého ve filmu ztvárnil Stanislav Yanevski. V minulosti dorazil i představitel Arthura Weasleho nebo Luciuse Malfoye.
S hosty se bude možné setkat, získat podepsanou fotografii nebo si pořídit společný snímek s hercem na památku. Návštěvníci se ale musí připravit na to, že si pořádně připlatí. K částce za vstupenku je totiž vyjdou tyto artefakty na další stovky, nebo spíše tisíce korun. Za podepsanou fotografii zaplatí u některých herců „jen“ pár stovek, za vlastní už se částka šplhá k tisícovce. A například osobní setkání s Christopherem Judgem vyjde na bezmála dvanáct tisíc.
První den festivalu se návštěvníci mohou setkat také se třemi dabéry z videohry Kingdom Come: Deliverance II, dějově zasazené do Českého království roku 1403 během konfliktu mezi Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským. Přítomni budou Tom McKay (dabér Jindřicha ze Skalice), Luke Dale (dabér Jana Ptáčka) a Logan Hillier (dabér Ištvána Tótha). „Poprvé pojedeme do země, kde se hra odehrává. Nemůžeme se dočkat, až potkáme všechny naše věrné české fanoušky,“ říká McKay.
Každý den je festival přístupný od 9 do 18 hodin.
Součástí programu jsou také besedy s komiksovými autory. Na stáncích budou komiksoví kreslíři nabízet originální kresby i obrázky vytvořené přímo na zakázku. K zakoupení budou originální i česká vydání komiksů, plakáty a další tematický merch.
Comic-Con je rovněž místem, které vyniká v cosplay, tedy fanoušci tam vyráží v převleku za oblíbené postavy z různých oblastí popkultury a ztvárňují jejich charakter prostřednictvím kostýmu a chování. Inspiraci lze najít ve filmech, seriálech, anime, hrách i komiksech.
Souběžně s festivalem Comic-Con se na brněnském výstavišti koná i veletrh Kniha Brno, který láká na setkání s českými i zahraničními spisovateli. Držitelé vstupenky na Comic-Con budou mít vstupné na veletrh Kniha Brno zdarma.
