Setkání s hercem z Hvězdné brány? Za 12 tisíc. Fanoušci míří do Brna na Comic-Con

  14:34
Příznivci sci-fi, fantasy, komiksů a videoher o víkendu dorazí do Brna na populární festival Comic-Con Brno & Junior. Kromě dnů plných her, filmů a soutěží se mohou těšit i na setkání s hvězdami z kultovní ságy Hvězdná brána nebo z Harryho Pottera. Rozhodně ale nemohou počítat s tím, že to bude levná záležitost. Zážitek se může šplhat i do desítek tisíc.
V Brně se poprvé uskutečnil Comic-Con Junior pro fanoušky komiksů, filmů,...

V Brně se poprvé uskutečnil Comic-Con Junior pro fanoušky komiksů, filmů, videoher a příbuzných témat. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Mezi hlavními osobnostmi, které do Brna na výstaviště do pavilonu E dorazí, se objeví oba víkendové dny Christopher Judge, známý jako Teal’c ze seriálu Hvězdná brána.

„Přijďte si poslechnout jeho příběhy z natáčení jedné z nejikoničtějších sci-fi sérií všech dob, zažít jeho jedinečný humor a charismatickou osobnost naživo. A kdo ví – možná se dočkáte i onoho nezaměnitelného ‚Vskutku‘,“ naráží organizátoři na slovo, které z jeho úst ve filmech velmi často zaznívá.

V neděli pak návštěvníci uvidí i postavy z filmu Harry Potter a Ohnivý Pohár. Dorazí Predrag Bjelac, jakožto představitel Igora Karkarova, a Tolga Safer, asistent jeho postavy ze zmíněného snímku. Chybět nebude ani Karkarovův žák Viktor Krum, kterého ve filmu ztvárnil Stanislav Yanevski. V minulosti dorazil i představitel Arthura Weasleho nebo Luciuse Malfoye.

Čarodějnický klub nemáme, smála se v Brně hlava klanu Weasleyových

S hosty se bude možné setkat, získat podepsanou fotografii nebo si pořídit společný snímek s hercem na památku. Návštěvníci se ale musí připravit na to, že si pořádně připlatí. K částce za vstupenku je totiž vyjdou tyto artefakty na další stovky, nebo spíše tisíce korun. Za podepsanou fotografii zaplatí u některých herců „jen“ pár stovek, za vlastní už se částka šplhá k tisícovce. A například osobní setkání s Christopherem Judgem vyjde na bezmála dvanáct tisíc.

První den festivalu se návštěvníci mohou setkat také se třemi dabéry z videohry Kingdom Come: Deliverance II, dějově zasazené do Českého království roku 1403 během konfliktu mezi Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským. Přítomni budou Tom McKay (dabér Jindřicha ze Skalice), Luke Dale (dabér Jana Ptáčka) a Logan Hillier (dabér Ištvána Tótha). „Poprvé pojedeme do země, kde se hra odehrává. Nemůžeme se dočkat, až potkáme všechny naše věrné české fanoušky,“ říká McKay.

Vstupenky

Sobota

  • Základní: 1 190 korun
  • Dítě 5-11 let: 595 korun

Neděle

  • Základní: 890 korun
  • Dítě 5-11 let: 445 korun

Na oba dny

  • Základní: 1 990 korun
  • Dítě 5-11 let: 995 korun

Každý den je festival přístupný od 9 do 18 hodin.

Součástí programu jsou také besedy s komiksovými autory. Na stáncích budou komiksoví kreslíři nabízet originální kresby i obrázky vytvořené přímo na zakázku. K zakoupení budou originální i česká vydání komiksů, plakáty a další tematický merch.

Comic-Con je rovněž místem, které vyniká v cosplay, tedy fanoušci tam vyráží v převleku za oblíbené postavy z různých oblastí popkultury a ztvárňují jejich charakter prostřednictvím kostýmu a chování. Inspiraci lze najít ve filmech, seriálech, anime, hrách i komiksech.

Souběžně s festivalem Comic-Con se na brněnském výstavišti koná i veletrh Kniha Brno, který láká na setkání s českými i zahraničními spisovateli. Držitelé vstupenky na Comic-Con budou mít vstupné na veletrh Kniha Brno zdarma.

3. listopadu 2024
