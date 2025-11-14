Stovkám chlapců psal pod falešným profilem, pak od nich loudil intimní fotky

Pod falešným profilem oslovil muž z Prahy na internetu stovky nezletilých chlapců a po krátkém vypisováním po nich začal požadovat fotky a videa intimních partií včetně různých praktik. V deseti případech byl úspěšný. Hodonínští kriminalisté ho nyní obvinili a začali trestně stíhat.
Za zneužití dítěte k výrobě pornografie muži hrozí až pět let vězení. S chlapci si psal na komunikační platformě.

„Při prvotním výslechu nezapíral, k trestné činnosti se doznal. Naštěstí se dosud neprokázalo, že by videa někam dále posílal nebo jejich autory vydíral a tím nutil k dalším věcem,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Od patnácti dívek si vynucoval intimní fotky a videa, dostal podmínku

Policisté varují, že ve virtuálním prostředí není nikdy jisté, kdo se za profilem skutečně skrývá. Samozřejmostí má být neposílat nikomu intimní fotografie.

„Riziko jejich zneužití je velké a zpětně vymazat takový materiál není reálné. Policejní preventisté na tato nebezpečí opakovaně upozorňují, prosíme zároveň i rodiče, aby to dětem znovu zdůraznili,“ vyzval mluvčí.

