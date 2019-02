Muž v policejní čepici zkoušel od podnikatelů vylákat pokuty či provize

Muž z Brněnska při pokusu o podfuk použil tmavou policejní čepici a pracovní bundu. Dojem, že je to skutečný příslušník policie, měla zřejmě ještě posílit černá Škoda Superb.

S touto výbavou na konci ledna kontaktoval dva znojemské podnikatele.

„Za jedním zajel přímo do autoservisu a požadoval doklady od všech vozidel. Uváděl, že má informaci, že některá auta jsou kradená, a on to musí prověřit. Zároveň dodal, že by to nemuselo jít úřední cestou a navrhl podnikateli pokutu bez písemného potvrzení,“ popsala policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Majiteli autoservisu se ale tento postup zdál podezřelý, proto odmítl předložit osvědčení o registraci vozidel. Falešný policista pak nasedl do auta a s nepořízenou odjel.

Druhou oběť nejprve oslovil po telefonu. Při osobním setkání pak podnikateli nabídl pomoc s vymožením dluhu. Tvrdil, že jako policista zaručí, že vše dobře dopadne.

„Za tuto službu však požadoval šedesát tisíc korun,“ sdělila Drahokoupilová.

Ani v tomto případě se však oslovený muž nenechal nachytat a místo toho se stejně jako první podnikatel obrátil na skutečné policisty.

Ti svého falešného kolegu zadrželi a čepici i bundu mu sebrali. Podvodníkovi nyní hrozí dva roky vězení za přisvojení pravomoci úřadu.

Kamery zachytily auto falešného policisty: