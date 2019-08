Opilec v reflexní vestě řídil dopravu u D1, hlídka jej musela odtáhnout

Osmačtyřicetiletý muž se snažil usměrňovat dopravu na křižovatce rosického dálničního přivaděče u Ostrovačic během víkendu, kdy byl na místě kvůli ucpané D1 zvýšený provoz. Vybavil se reflexní vestou a projíždějícím autům ukazoval, jak mají a nemají jet.

„Vzhledem k opilosti to úplně nezvládal, protože nám několik řidičů volalo, že tam někdo řídí dopravu a rozhodně to není policista. Spíš způsoboval zmatky, než že by situaci prospěl,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.

Ani po příjezdu skutečných policistů se regulovčík svého úkolu nehodlal vzdát. „Cítil se velice důležitě a měl pocit, že situaci pomáhá,“ sdělil Chaloupka.

Policisté nakonec museli opilého muže z rušné křižovatky odtáhnout pomocí síly. „Myšlenku řídit křižovatku však stále nechtěl pustit z hlavy, a tak skončil do vystřízlivění v policejní cele,“ uvedl Chaloupka.

Podle něj se jednalo o muže z blízkého okolí. Policistům nadýchal přes dvě promile alkoholu.

„Pohnutky ke svému chování nám však nesdělil,“ podotkl mluvčí.