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Stavba brněnské porodnice se odkládá. Kvůli chybám v projektové dokumentaci

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  15:03
Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu nové porodnice za více než tři miliardy korun. Důvodem jsou závažné nedostatky v projektové dokumentaci a smluvních podkladech, které odhalila kontrola, oznámila dnes nemocnice. Se stavbou nové porodnice však FN Brno nadále počítá, stavební práce by mohly začít v roce 2027.

Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtief CZ, IMOS Brno a Metrostav CZ uzavřela nemocnice v dubnu. Jejich vyjádření se ČTK snaží získat. Podrobná kontrola podkladů, kterou si zadalo nové vedení nemocnice, odhalila závažné nedostatky.

V areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích vyroste nová gynekologicko-porodnická klinika za téměř dvě miliardy korun.
Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno
Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno.
Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno
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„Zjednodušeně řečeno, jedná se o podstatné vady týkající se statiky celé budovy. Projektová dokumentace proto bude vyžadovat zásadní přepracování, a není tudíž možné v plnění smlouvy s vybraným dodavatelem pokračovat,“ uvedl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.

Kontrola dle nemocnice odhalila zásadní technické vady stavebně-konstrukčního řešení hlavní budovy. Zároveň zjistila systémovou chybu v rozpočtových podkladech. V jejím důsledku by dle FN Brno nebylo možné transparentně měřit provedené práce a tím by došlo k významnému prodražení stavby v řádu několika stovek milionů korun.

Největší porodnice Česka bude stát do tří let, nemocnice chystá i další nové pavilony

Původně chtěla nemocnice stavbu porodnice zahájit v červnu letošního roku a práce měly skončit o tři roky později. „Naší prioritou zůstává bezpečnost budoucí stavby, maximální transparentnost a hospodárnost. Ukončení smlouvy v této fázi, kdy ještě nebylo předáno staveniště a nedošlo tedy k faktickému zahájení stavebních prací, proto představuje maximálně odpovědné řešení,“ řekl Vlastimil Vajdák.

Nová stavba bude přibližně ze třetiny sloužit jako porodnice, další části budou určené pro potřeby gynekologického a neonatologického oddělení. Budova svou kapacitou nepřesáhne současné kapacity obou gynekologicko-porodnických pracovišť FN Brno, která se do ní po dokončení přestěhují. Stane se největší porodnicí v Česku.

Celkové náklady na stavbu by měly přesáhnout tři miliardy korun. Nemocnice plánuje dát na výstavbu pavilonu 1,5 miliardy z vlastních zdrojů a počítá s dvoumiliardovou státní dotací. Čerpání dotace dle FN Brno není v tuto chvíli ohroženo.

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