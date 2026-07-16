Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtief CZ, IMOS Brno a Metrostav CZ uzavřela nemocnice v dubnu. Jejich vyjádření se ČTK snaží získat. Podrobná kontrola podkladů, kterou si zadalo nové vedení nemocnice, odhalila závažné nedostatky.
„Zjednodušeně řečeno, jedná se o podstatné vady týkající se statiky celé budovy. Projektová dokumentace proto bude vyžadovat zásadní přepracování, a není tudíž možné v plnění smlouvy s vybraným dodavatelem pokračovat,“ uvedl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.
Kontrola dle nemocnice odhalila zásadní technické vady stavebně-konstrukčního řešení hlavní budovy. Zároveň zjistila systémovou chybu v rozpočtových podkladech. V jejím důsledku by dle FN Brno nebylo možné transparentně měřit provedené práce a tím by došlo k významnému prodražení stavby v řádu několika stovek milionů korun.
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Největší porodnice Česka bude stát do tří let, nemocnice chystá i další nové pavilony
Původně chtěla nemocnice stavbu porodnice zahájit v červnu letošního roku a práce měly skončit o tři roky později. „Naší prioritou zůstává bezpečnost budoucí stavby, maximální transparentnost a hospodárnost. Ukončení smlouvy v této fázi, kdy ještě nebylo předáno staveniště a nedošlo tedy k faktickému zahájení stavebních prací, proto představuje maximálně odpovědné řešení,“ řekl Vlastimil Vajdák.
Nová stavba bude přibližně ze třetiny sloužit jako porodnice, další části budou určené pro potřeby gynekologického a neonatologického oddělení. Budova svou kapacitou nepřesáhne současné kapacity obou gynekologicko-porodnických pracovišť FN Brno, která se do ní po dokončení přestěhují. Stane se největší porodnicí v Česku.
Celkové náklady na stavbu by měly přesáhnout tři miliardy korun. Nemocnice plánuje dát na výstavbu pavilonu 1,5 miliardy z vlastních zdrojů a počítá s dvoumiliardovou státní dotací. Čerpání dotace dle FN Brno není v tuto chvíli ohroženo.