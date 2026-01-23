Miliardářova Fait Gallery mizí z ikonické budovy. Nekončíme, tvrdí její šéfka

Marek Osouch
  5:20
Deset let chodí lidé v Brně za uměním do Fait Gallery v ikonické cihlové budově v sousedství nákupního centra Vaňkovka. Jenže působit tam bude už jen do poloviny letošního roku, kdy jí končí nájem. O budoucnosti galerie zatím její vedení mlží. Nynější místo galerie bude pod novým nájemcem, který mimo jiné pořádá luxusní Ples jako Brno, dál sloužit kultuře.

Současné prostory Fait Gallery na snímku z roku 2015, kdy zde byl předchozí provozovatel Adam Gallery. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

„Nájemce neměl zájem o prodloužení smlouvy,“ uvedla Jaroslava Bílá mluvčí městské společnosti Brněnské komunikace, která prostory galerie spravuje a miliardáři Igoru Faitovi pronajímá.

Co bylo důvodem ukončení, Faitova dcera a ředitelka galerie Elisabeta Faitová nevysvětlila. Mluvčí městské firmy nicméně vyloučila, že by výpovědi předcházela debata o zvýšení nájmu či dalších službách.

Fait Gallery nekončí, bude pokračovat, ale v tuto chvíli řešíme plán, nové prostory zatím v tuto chvíli nemáme,“ sdělila iDNES.cz ředitelka galerie s tím, že galerii po ukončení provozu v současné budově chtějí znovu otevřít od začátku roku 2027. Do roku 2015 měl milovník umění Igor Fait své sbírky čítající tisíc děl v brněnském Králově Poli.

Do skončení nájmu u Vaňkovky plánuje galerie ještě od konce února do začátku května svou výstavu vlastních sbírek. Naváže tak na tu podzimní, rovněž vlastních děl, která Fait dal dohromady. Ta byla zároveň prodejní.

Jakmile Fait prostory vyklidí, začne se na jeho místo podle informací iDNES.cz pomalu stěhovat společnost Bedy group podnikatele Bedřicha Snášela, který stojí za luxusní akcí Ples jako Brno. Svůj byznys rozvíjí i v gastronomii, kdy provozuje mimo jiné pizzerie Bombastica a na něj napojené cateringové společnosti.

Právě Snášel se městské firmě ozval a podal nejvyšší nabídku. Před pár dny s ním zástupci podniku podepsali smlouvu. „Zájemců bylo zhruba pět nebo šest, vítězný nabídl pro mě opravdu velkou částku. Samotného mě to překvapilo,“ doplnil generální ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový.

Sám Snášel se nechtěl k budoucnosti využití prostoru v tuto chvíli pro iDNES.cz blíže vyjadřovat, více informací chce poskytnout příští týden, až proběhne právě v prostorách Fait Gallery na tuto sobotu plánovaný Ples jako Brno.

