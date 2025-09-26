Jihomoravský kraj hledá nového EY Podnikatele roku. Přihlašování je otevřené

V krajích napříč Českem se pátrá po novém Podnikateli roku, nejinak tomu je na jižní Moravě. V Jihomoravském kraji se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Janem Grolichem a také inovační agenturou JIC. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19. října 2025, do stejného data může zároveň široká veřejnost či instituce do soutěže nominovat svého favorita.
Zakladatel společnosti VM Footwear Vítězslav Macháček se stal držitelem ocenění EY Podnikatel roku 2024 Jihomoravského kraje.

Krajské vítěze i držitele titulu v jednotlivých finálových kategoriích soutěže EY Podnikatel roku 2025 České republiky opět vyberou odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu EY Podnikatel roku 2024 České republiky.

Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026. Následně se utkají i o titul celorepublikového EY Podnikatele roku. Finále celé soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.

„Letos vstupujeme už do šestadvacátého ročníku soutěže a mě těší, že i po čtvrtstoletí, kdy ji společnost EY v České republice pořádá, se stále daří objevovat a oceňovat nové, inspirativní podnikatelské příběhy. Osobním přijetím na Pražském hradě a poděkováním za kultivaci českého podnikatelského prostředí ocenil letos význam podnikatelských osobností i prezident Petr Pavel. Vnímám to jako potvrzení kvalit a prestiže laureátů i smyslu naší soutěže,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Po vzoru Bati dobývá svět botami oceněný podnikatel z jihovýchodu Moravy

Tím hlavním, co porotci u podnikatelů hledají, je tvorba dlouhodobé hodnoty. V soutěži tak vedle ekonomické kondice rozhoduje i celospolečenský přínos konkrétního podnikání s důrazem na jeho udržitelnost.

Nezáleží přitom na oboru podnikání nebo velikosti byznysu. Dveře mají otevřené jak start-upy či menší rodinné firmy, tak společnosti s globálním přesahem. Nominace a tipy lze podávat prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz do 19. října 2025. Pro účast v soutěži je pak rozhodující přihláška, kterou mohou podnikatelé vyplnit na stejné stránce.

„Podnikání pro mě nikdy nebylo jen o číslech, ale o odvaze jít vlastní cestou a nebát se riskovat. Díky společnosti EY mají podnikatelé možnost ukázat, že české firmy dokáží obstát na světové úrovni. Toto ocenění je pro mě obrovskou motivací a doufám, že bude inspirací i pro další, kteří chtějí své nápady proměnit v realitu,“ podotýká Vítězslav Macháček, majitel společnosti VM Footwear a držitel ocenění EY Podnikatel roku 2024 Jihomoravského kraje.

