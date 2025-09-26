Krajské vítěze i držitele titulu v jednotlivých finálových kategoriích soutěže EY Podnikatel roku 2025 České republiky opět vyberou odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu EY Podnikatel roku 2024 České republiky.
Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026. Následně se utkají i o titul celorepublikového EY Podnikatele roku. Finále celé soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.
„Letos vstupujeme už do šestadvacátého ročníku soutěže a mě těší, že i po čtvrtstoletí, kdy ji společnost EY v České republice pořádá, se stále daří objevovat a oceňovat nové, inspirativní podnikatelské příběhy. Osobním přijetím na Pražském hradě a poděkováním za kultivaci českého podnikatelského prostředí ocenil letos význam podnikatelských osobností i prezident Petr Pavel. Vnímám to jako potvrzení kvalit a prestiže laureátů i smyslu naší soutěže,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.
Po vzoru Bati dobývá svět botami oceněný podnikatel z jihovýchodu Moravy
Tím hlavním, co porotci u podnikatelů hledají, je tvorba dlouhodobé hodnoty. V soutěži tak vedle ekonomické kondice rozhoduje i celospolečenský přínos konkrétního podnikání s důrazem na jeho udržitelnost.
Nezáleží přitom na oboru podnikání nebo velikosti byznysu. Dveře mají otevřené jak start-upy či menší rodinné firmy, tak společnosti s globálním přesahem. Nominace a tipy lze podávat prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz do 19. října 2025. Pro účast v soutěži je pak rozhodující přihláška, kterou mohou podnikatelé vyplnit na stejné stránce.
„Podnikání pro mě nikdy nebylo jen o číslech, ale o odvaze jít vlastní cestou a nebát se riskovat. Díky společnosti EY mají podnikatelé možnost ukázat, že české firmy dokáží obstát na světové úrovni. Toto ocenění je pro mě obrovskou motivací a doufám, že bude inspirací i pro další, kteří chtějí své nápady proměnit v realitu,“ podotýká Vítězslav Macháček, majitel společnosti VM Footwear a držitel ocenění EY Podnikatel roku 2024 Jihomoravského kraje.