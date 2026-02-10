Zkusil kvasit rajčata, teď jeho zálivky sbírají ceny. Inspiraci si přivezl z Japonska

Marek Osouch
  21:11
Soškou EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje se od dnešního večera může chlubit čtyřiatřicetiletý Radim Stráník. Tento muž teprve před necelými pěti lety rozjel svůj byznys s fermentovanou zeleninou. Od samého počátku však jeho firma FerMato Sauce zažívá úspěch a roste až neuvěřitelným tempem.

Dalo by se čekat, že se jako jihomoravský patriot pustí spíše do kvašení ovoce a výroby vína či pálenek, která je pro region typická. Jenže on se rozhodl kvasit zeleninu. „Ovoce kvasí každý, kvašená rajčata nedělá nikdo na světě,“ líčí oceněný podnikatel, který si dal za úkol naučit Čechy více jíst zeleninu.

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje získal Radim Stráník.
Ocenění EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje získal Radim Stráník.
Ocenění EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje získal Radim Stráník.
Ocenění EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje získal Radim Stráník.
4 fotografie

Sám to plní, stejně tak jeho děti, které hodně jedí právě tu fermentovanou. Díky tomu, jak ji vyšperkoval, nad ní neohrnují nos. „To je takový umami tón, který zbožňují,“ popisuje muž, jenž je doma prakticky denně v kuchyni.

Své první pokusy se zálivkami z fermentovaných rajčat nejdříve zkoušel na rodině, té jeho produkty zachutnaly, a tak ji i zapojil do vzniku vůbec první výrobní várky. Když se zálivkou sklidil úspěch i na místní gastronomické akci v Břeclavi, rozhodl se založit firmu a rozjet výrobu ve velkém.

Do čtyř let chce miliardu tržeb

„V roce 2024 jsme měli 20 milionů tržeb, loni 90 milionů, letos chceme 250 milionů, příští rok půl miliardy a v roce 2030 být na jedné miliardě,“ neskrývá své ambiciózní plány zapálený byznysmen, který zaměstnává zhruba 55 lidí.

Daří se mu tak i přesto, že zálivku v lahvi o objemu zhruba jedné třetiny litru prodává za 157 korun. Dostává se mu tak i kritiky, že má své zboží příliš drahé.

„Lidé si zvykli, že dostanou v plastu za dvacet korun nějakou zálivku. Když se ale u něčeho takového podíváte na složení, je to voda, škrob, emulgátory, stabilizátory a k tomu nějaká umělá aromata. To logicky stojí dvacet korun, ale to já nemíním akceptovat. Pokud to má být ze základních surovin, bez chemie, tak to se musí zaplatit a naši zákazníci jsou ochotni to přijmout,“ říká muž, který má hlavu plnou nápadů na další druhy produktů.

Nápad na podnikání si přivezl z Japonska. Zákazníků přibývá a tržby rostou

Dneska téměř vše prodává přes e-shop nebo internetové obchody s potravinami. Letos chce ale proniknout i do řetězců, jako je Lidl, Billa, jedná i s Globusem.

Na rozdíl od své ženy, která v podniku pracuje, nemá Stráník v potravinářství vzdělání, naopak je vystudovaný strojní inženýr, který pracoval nejdříve v mladoboleslavské automobilce Škoda auto. Později působil v tomto sektoru v Japonsku, odkud si právě na jih Moravy přivezl inspiraci pro svůj dnešní byznys.

„Radim Stráník je příkladem moderního vizionáře, který se nebál opustit stabilní kariéru, aby do českých kuchyní přinesl japonskou inspiraci. Je fascinující vidět, jak se z rodinného projektu na zahradě v Břeclavi stává ambiciózní firma s globálním potenciálem,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik

Stráník se společně s dalšími regionálními vítězi utká ve finále soutěže. Slavnostní vyhlášení se koná 3. března na galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu. Pokud by uspěl, zařadil by se po bok brněnského podnikatele Olivera Dlouhého s firmou Kiwi.com, který se dostal na vrchol v roce 2019, o rok dříve pak na nejvyšší stupeň vystoupala břeclavská společnost Alcaplast, dnes už přejmenovaná na Alcadrain.

Absolutní vítěz z České republiky pak bude reprezentovat Českou republiku na světovém finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo...

Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...

Vize se rozplynula. Futuristická čtvrť v Brně nebude, místo ní postaví školu

Návrhy chytré brněnské čtvrti Špitálka slibovaly místo se spoustou zeleně či...

Domy se zelení či sportovišti na střechách plánovalo Brno téměř deset let v dnešní západní části teplárenského komplexu na Špitálce. Dokonce se ve vizualizacích počítalo s využitím chladicí věže jako...

Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru

Tomio Okamura (2. února 2026)

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu,...

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....

Zkusil kvasit rajčata, teď jeho zálivky sbírají ceny. Inspiraci si přivezl z Japonska

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje získal Radim Stráník.

Soškou EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje se od dnešního večera může chlubit čtyřiatřicetiletý Radim Stráník. Tento muž teprve před necelými pěti lety rozjel svůj byznys s fermentovanou...

10. února 2026  21:11

Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, jeho řidič zemřel

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února...

Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu byl...

10. února 2026  15:56,  aktualizováno  19:47

Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:34

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

10. února 2026  12:25

V Brně likvidují zbylých 280 tun německého odpadu, denně má odjet jeden kamion

Z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích začala najatá firma odvážet...

Najatá firma začala v úterý z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet zbylou část odpadu zpět do Německa. Jde o více než 280 tun materiálu, který tam navezla německá firma Roth...

10. února 2026  11:18

Nová naděje pro kino Scala. Statiku zajistí Brno, sál bude připraven za dva roky

Brněnské univerzitní kino Scala funguje kvůli problémům se statikou budovy, v...

Provizorní sál na chodbě, živo zejména jen díky baru. V takové podobě teď kvůli narušené statice budovy funguje brněnské Univerzitní kino Scala. Už za dva roky by se však všichni příznivci mohli...

10. února 2026  5:16

OBRAZEM: Obří kyvadlo s 60 kilogramy krystalů. Návrhář Černý vystavuje v Brně

V Moravské galerii v Brně se koná nová výstava Flow State módního návrháře Jana...

Masivní třpytivé kyvadlo je výraznou součástí nové výstavy Flow State módního návrháře Jana Černého v Moravské galerii v Brně. Pomalu se houpe na šestnáctimetrovém závěsu až od stropu světlíku a...

9. února 2026  16:42

Brněnská zoo přišla o medvědici Kamčatku, její stav se dlouhodobě zhoršoval

Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s...

V brněnské zoo zemřela medvědice Kamčatka. Vedení zahrady ji nechalo minulý týden nadobro uspat kvůli špatnému zdravotního stavu. Dlouhodobě se potýkala s problémy pohybového aparátu. Dožila se 33...

9. února 2026  14:40

Menšík koktal, zlobil a geniálně improvizoval. Byl neposedné dítě, líčí znalec

Premium
Kniha Davida Lišky Vladimír Menšík. Život, film, divadlo odhaluje nečekané...

Jeho jméno je synonymem pro televizní a filmovou zábavu. Pořady s hercem Vladimírem Menšíkem dodnes baví. I proto každá kniha o jeho životě vyvolá pozornost. Velkou zásluhou Davida Lišky, autora...

9. února 2026

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....

9. února 2026  12:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

Divadlo Bolka Polívky má na repertoáru další autorskou inscenaci svého principála nazvanou Anděl v lihu, která těží z Polívkových vzpomínek a historek. A kterým nejlépe rozumějí a také je patrně...

9. února 2026  8:36

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté...

9. února 2026  6:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.