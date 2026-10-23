Někdejší starosta Znojma a bývalý sociální demokrat Jan Grois stanul v pátek u Okresního soudu ve Znojmě. Důvodem je zpronevěra. Podle obžaloby více než dva a půl roku vyváděl pomocí fiktivního zaměstnávání svého stranického kolegy Tomáše Buršíka peníze ze Znojemské tepelné společnosti. Za tu dobu ji připravili o více jak milion korun, tvrdí kriminalisté.
K tunelování firmy docházelo podle obžaloby mezi lety 2018 a 2021. Podle svědkyně, která v té době pracovala jako asistentka ředitele, zastával Buršík pozici obchodního zástupce. Ovšem jen na papírech.
Ačkoliv celou situaci považovala za nezákonnou, plnila pouze příkazy nadřízeného, protože se bála, že by přišla o své místo.