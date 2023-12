V roli astronautů si studenti vyzkoušeli expedici na Mars, kde strávili 100 hodin

Projekt každoročně začíná v létě, je určený nadaným mladým lidem ve věku 13 až 18 let z Česka i Slovenska. Letos se do něj přihlásilo kolem 200 zájemců, ze kterých po splnění úkolů vybrali 40. Ti na online konferenci prezentovali svoji práci, následně z nich organizátoři určili 15 lidí, kteří strávili na simulované misi 12 hodin. Z nich pak organizátoři vybrali konečnou pětici, letos byli všichni z Česka.

„Účastníci zažívají průběh skutečného letu do vesmíru. Hlavním účelem je plně prověřit schopnosti pěti nadaných studentů. Během svého letu mají všichni členové posádky na starosti péči o interiér kosmické lodi, práci na vědeckých experimentech a také přípravu výstupu na povrch Marsu,“ popsal designér simulace Samuel Amrich.

Celá posádka je odstřižena od okolního světa a čas tráví v oddělených místnostech na hvězdárně. Jejich jediným spojením se zemí je komunikace s řídícím střediskem prostřednictvím centrálního počítače.

Pořád měli něco na práci

Mezi účastníky simulované mise byl i nyní devatenáctiletý Ondřej Heigl z pražského gymnázia Arcus. Na misi fungoval jako popularizátor. „Měl jsem za úkol dokumentovat celý průběh mise, což znamená fotit posádku, natáčet různá videa, dávat příspěvky na instagram. Zapojoval jsem se ale i do úkolů, například když fyzik či biolog potřebovali s něčím pomoct. Pomáhal jsem například vytvářet software zavlažovacího systému pro rostliny,“ popsal Heigl.

Řekl, že skoro ani nepoznal, že byl někde zavřený pět dní. „Tím, jak jsme měli konstantně něco na práci, tak ty dny utíkaly hodně rychle. A že jsme neviděli ven a neviděli jsme, zda je den či noc, nemohli jsme ani takto odpočítávat hodiny. Podívali jsme se a najednou bylo o šest hodin víc, než když jsme se dívali naposledy,“ popsal Heigl.

Zajímavostí je, že všichni organizátoři projektu jsou zároveň i jeho bývalými účastníky. Jednou z nich byla i velitelka odbornosti biologů Kateřina Sochorová. „Expedice Mars mi dala nejenom spoustu zkušeností, ale především jsem díky ní poznala mnoho přátel na celý život. Zároveň jsem si ověřila své schopnosti od týmové spolupráce přes komunikaci až ke kritickému myšlení,“ uvedla Sochorová.

Přihlašování do příštího, v pořadí jednadvacátého ročníku Expedice Mars, bude možné od příštího srpna do konce září 2024, a to na webu projektu.

Hlavním cílem projektu podle organizátorů není výzkum, ale podpora talentované mládeži a rozvíjení jejích znalostí a kompetencí. Účastníci se také následně stávají i úspěšnými žadateli na takových univerzitách, jakými jsou Cambridge nebo Oxford.