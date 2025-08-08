Divadelní mág, pak rudé seriály. Režisér Sokolovský kryl za maskou cynika výčitky

Premium

Fotogalerie 20

Evžen Sokolovský (1. 2. 1986). Snímek je z roku, kdy režíroval televizní seriál Gottwald, dnes jeden z nejhůře hodnocených. Do titulní role obsadil Jiřího Štěpničku. Martu Gottwaldovou hrála Jaroslava Obermaierová, Edvarda Beneše Ladislav Lakomý a Jiří Klem Rudolfa Slánského. | foto: Humpálová ZuzanaČTK

Jana Soukupová
  16:00
V 60. letech minulého století dokázal Evžen Sokolovský v brněnské Mahenově činohře stvořit na tehdejší dobu fenomenální inscenace. Pak odešel do Prahy, a když udeřila normalizace 70. a 80. let, stal se z něj prorežimní režisér. Do historie se tak zapsal značně kontroverzně. V pátek by se rozporuplný umělec dožil sta let.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Tenhle malér si nadrobil sám. Byla to jeho volba, věděl, co dělá a k čemu se propůjčuje,“ zhodnotila ostudné Sokolovského angažmá novinářka Jana Machalická.

Mínila tím „rudé“ normalizační televizní seriály Československé televize Muž na radnici, Okres na severu, Gottwald, Chlapci a chlapi, Nejmladší z rodu Hamrů nebo Inženýrská odysea, tehdejší agitační „klenoty“.

Jako kdyby se ani nestalo, že se Sokolovský při dřívějších návštěvách Berlína spřátelil s jedním z nejvýraznějších představitelů tamní divadelní scény Bertoldem Brechtem a doma se věnoval hrám dramatika Ludvíka Kundery. Poté, co Mahenovu činohru kdysi nasměroval k antiiluzivnímu divadlu brechtovského typu, stál Sokolovský rázem na opačné straně. K režimu přilnul tak, že se na jeho někdejší skvělé brněnské divadelní působení kvůli tomu zapomíná. Pro Sokolovského to bylo největším trestem.

Jaká ale byla osobnost režiséra, který zemřel v roce 1998 ve věku nedožitých třiasedmdesáti let?

„Možná to bude znít absurdně, ale i toho Gottwalda nabídl Jiřímu Štěpničkovi, aby mu pomohl vylepšit pošramocený kádrový profil. Způsobil mu stejně jako sobě trauma na celý život.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry

Rybář Jakub Vágner má další český rekord. Na Vranovské přehradě chytil sumce dlouhého 268 centimetrů. O čtyři centimetry tak pokořil svůj vlastní rekord z loňského roku. Svým úlovkem se pochlubil na...

Brno dostalo novou perlu, zrekonstruovaný kanovnický dům na Petrově

Výjimečný dům i lokalita. To je kanovnický dům v Brně na pahorku Petrova v sousedství brněnské katedrály a bývalého probošství. Může se pyšnit fragmenty ze 13. století, po poškození při obležení...

OBRAZEM: Svůdné tanečnice i rudý Kristus z Ria. Brazilský karneval rozproudil Brno

Pestrobarevný průvod s více než dvěma stovkami tančících, hudebníků i bojovníků brazilské capoeiry v sobotu odpoledne rozezněl rytmem samby centrum Brna. Hlavní bod programu Brasil Festu přilákal...

Střechu brněnská aréna ještě nemá, talisman už ano. Do 27 metrů ho vynesl jeřáb

Ozdobená májka nově ční z nejvyššího bodu budované multifunkční haly v areálu brněnského výstaviště. Ve výšce přibližně 27 metrů má vyjadřovat vděk všem, kteří dosud na aréně pracovali a zároveň být...

Bývalé trafiky v Brně teď voní kávou i pečivem, lidé jejich oživení vítají

Opuštěné a ošuntělé stánky u zastávek a na sídlištích se v Brně mění na kavárny či prodejny pečiva a dalšího sortimentu. U kolemjdoucích slaví úspěch. Někteří v nich dokonce vidí možnost probudit...

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

8. srpna 2025  16:43

Divadelní mág, pak rudé seriály. Režisér Sokolovský kryl za maskou cynika výčitky

Premium

V 60. letech minulého století dokázal Evžen Sokolovský v brněnské Mahenově činohře stvořit na tehdejší dobu fenomenální inscenace. Pak odešel do Prahy, a když udeřila normalizace 70. a 80. let, stal...

8. srpna 2025

Při nehodě tří aut na D2 se zranilo i dítě. Dálnice před Brnem hodinu a půl stála

Nehoda tří aut zastavila v pátek odpoledne provoz na šestém kilometru dálnice D2 u Rebešovic na Brněnsku, auta ve směru na Brno sjížděla u Blučiny. Na místě se srazily dodávka, osobní a nákladní...

8. srpna 2025  13:45,  aktualizováno  15:56

Déšť nevadí, zhoršené počasí žene turisty dovnitř. Lidí chodí i o polovinu víc

Déšť, jenž poznamenal první polovinu prázdnin, letos pozměnil chutě turistů. Zatímco provozovatelé koupališť nebo kempů na jižní Moravě zaznamenávají pokles návštěvnosti, oblíbené turistické...

8. srpna 2025  11:33

Stavba parkovacího domu ještě nezačala, přesto už řidičům zavřeli původní stání

Kontroverze kolem plánovaného parkovacího domu mezi ulicemi Křenová a Skořepka poblíž centra Brna nekončí. V červnu sice brněnští politici po hlasité kritice podoby budovy zveřejnili nový,...

8. srpna 2025  6:01

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o zámky v Lednici a Valticích

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o někdejší rodový majetek na Břeclavsku včetně zámků v Lednici a Valticích, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nárok na...

7. srpna 2025  16:23

Muž přišel o boty za 50 tisíc z limitované série, nechal je na chodbě bytovky

Dva páry sportovních bot ukradl neznámý zloděj z domu ve Znojmě. Nešlo přitom o obyčejné tenisky, ale limitovanou edici značkové obuvi. V podezření jsou mimo jiné dělníci, kteří bytový dům v...

7. srpna 2025  14:18

Maraton hudby rozproudí Brno, na náměstí Svobody vzplane táborák

Neobují běžecké boty, a přesto absolvují maraton. Brňanům k tomu stačí uši a rytmus v těle. Město totiž na čtyři dny pohltí festival Maraton hudby. Akce, která začíná ve čtvrtek, nabídne desítky...

7. srpna 2025  13:50

Kritizovaný ředitel školy v Hustopečích má skončit, inspekce odhalila pochybení

Ve škole je zhoršené klima projevující se výrazným napětím a neschopností vést konstruktivní dialog mezi vedením a částí učitelů. Taková je podle závěrů provedené kontroly České školní inspekce...

7. srpna 2025  12:10,  aktualizováno  13:20

Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Premium

Vytáhnout se chtějí hráči na trávníku, fanoušci na tribunách i kluby jako takové. Páteční druholigové derby rivalů Artisu a Zbrojovky (od středy vyprodané) napíná fotbalové Brno, čeká se plný stadion...

7. srpna 2025

Brněnské derby je vyprodané. Děti z dresů svlékat nebudeme, přislíbil domácí Artis

S dvoudenním předstihem se vyprodala páteční fotbalová bitva o Brno, druholigová řež mezi Artisem a Zbrojovkou se odehraje v osmitisícové kulise. Ačkoliv policie vyhodnotila zápas 5. kola Chance...

7. srpna 2025  9:46

Možná už nebude chodit. Pejskař má po pádu větve v parku poraněnou páteř

Vážné zranění utrpěl mladý muž, na něhož v brněnském parku Lužánky spadla minulou středu těžká a poměrně mohutná větev. Neštěstí se stalo zrovna v momentě, kdy venčil psa. Kriminalisté čekají, až se...

7. srpna 2025  8:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.