„Tenhle malér si nadrobil sám. Byla to jeho volba, věděl, co dělá a k čemu se propůjčuje,“ zhodnotila ostudné Sokolovského angažmá novinářka Jana Machalická.
Mínila tím „rudé“ normalizační televizní seriály Československé televize Muž na radnici, Okres na severu, Gottwald, Chlapci a chlapi, Nejmladší z rodu Hamrů nebo Inženýrská odysea, tehdejší agitační „klenoty“.
Jako kdyby se ani nestalo, že se Sokolovský při dřívějších návštěvách Berlína spřátelil s jedním z nejvýraznějších představitelů tamní divadelní scény Bertoldem Brechtem a doma se věnoval hrám dramatika Ludvíka Kundery. Poté, co Mahenovu činohru kdysi nasměroval k antiiluzivnímu divadlu brechtovského typu, stál Sokolovský rázem na opačné straně. K režimu přilnul tak, že se na jeho někdejší skvělé brněnské divadelní působení kvůli tomu zapomíná. Pro Sokolovského to bylo největším trestem.
Jaká ale byla osobnost režiséra, který zemřel v roce 1998 ve věku nedožitých třiasedmdesáti let?
„Možná to bude znít absurdně, ale i toho Gottwalda nabídl Jiřímu Štěpničkovi, aby mu pomohl vylepšit pošramocený kádrový profil. Způsobil mu stejně jako sobě trauma na celý život.“