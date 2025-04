Fanoušci hokejistů Komety Brno se v sobotu probudili do víkendu, před nímž doufali, že si ho nebudou muset řídit podle semifinále extraligy. Omyl, po páteční prohře v domácí šesté partii se Spartou...

Zvládli jsme to bezpečně, cení si Řepík. Teď musíme vyndat áčkový zápas

Takhle nějak si to představoval. Michal Řepík pomohl vrátit semifinálovou sérii hokejové extraligy z Brna do Prahy k sedmému zápasu. Sparťané uspěli na ledě Komety 3:0 a vcelku obtížně hledali, co se...