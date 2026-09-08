Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rozhodnuto. Evropská komise schválila přes miliardu na dostavbu Arény Brno

Autor:
  12:58
Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6. května 2026. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....
Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....
Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....
Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....
21 fotografií
Evropská komise v pondělí schválila veřejnou podporu ve výši 53 milionů eur, tedy zhruba 1,28 miliardy korun, na dokončení výstavby multifunkční haly Aréna Brno. Navýšení podpory navazuje na rozhodnutí Komise z roku 2023 a je určeno k pokrytí navýšení stavebních nákladů, které vyplynuly z výsledků veřejných zadávacích řízení a z požadavků na technické vybavení infrastruktury.

„Pokryje nárůst stavebních nákladů, s nimiž se v počáteční fázi projektu nepočítalo. Bez této pomoci by projekt nemohl pokračovat,“ píše se v tiskové zprávě Evropské komise. Přičemž podpora je podle ní nezbytná a přiměřená, protože je omezena na nezbytné minimum.

Podle Petra Kratochvíla, předsedy představenstva městské společnosti Aréna Brno a brněnského radního (ODS), jde o náklady na vybavení, které měl původně hradit provozovatel. „Jelikož se provozovatele nepodařilo vysoutěžit, arénu bude provozovat městská společnost. Tím pádem i hradit náklady na vybavení, takže jsme potřebovali od Evropské komise schválení na vložení dalších veřejných peněz,“ vysvětlil Kratochvíl.

Komise současně dospěla k závěru, že multifunkční hala podpoří rozvoj sportovních a kulturních aktivit a přispěje k hospodářskému rozvoji Jihomoravského kraje, zatímco její dopad na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy bude omezený.

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6. května 2026.
Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6. května 2026.
Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6. května 2026.
Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6. května 2026.
21 fotografií

Na tomto základě Komise předmětné opatření podpory schválila podle pravidel EU pro státní podporu.

Stavba haly začala v září 2023. Ročně se v ní má uskutečnit kolem 100 akcí. Přes 60 procent programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinné show a další kulturní akce. Významnou část zaujme právě sport. Aréna bude domovem hokejového klubu Kometa Brno.

První akcí, která se odehraje v T-Areně na brněnském výstavišti, bude mistrovství Evropy žen v házené. EURO 2026 se v nové multifunkční hale uskuteční od 4. do 8. prosince.

Původní náklady byly 4,4 miliardy korun, postupně vzrostly zhruba o půl miliardy. Další stovky milionů bude stát vybavení arény. „V současné době pracujeme s částkou 5,6 miliardy korun,“ dodal Kratochvíl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice

Sestřih zápasu
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.

Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to...

Máme ze života peklo, stěžují si ve Znojmě na sousedy. Brzdí nás zákony, naříká město

Premium
Městská plovárna Louka ve Znojmě.

Potyčka téměř třicítky lidí na plovárně ve Znojmě, hromadná rvačka na náměstí Komenského, problémová lokalita ulic Dolní Česká a Zámečnická i starší incidenty, kdy skupina chlapců topila malého hocha...

Nedolitek Coca-Coly za korunu, lahev jako úplatek. Před 55 lety začala výroba u Brna

Nápoj byl v Československu poprvé vyroben v roce 1971, a to na základě licenční...

Dnes stojí lahev Coca-Coly v regálu mezi desítkami dalších nápojů. Před 55 lety však byla něčím výjimečným. V Československu symbolizovala Západ, sháněla se přes známé a sloužila i jako úplatek....

Sloužil tam Arazím, teď v opuštěném areálu z Četnických humoresek staví byty

Bytové domy mají být různě vysoké. Některé z nich dosáhnou až dvanácti pater, u...

Areál mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí v brněnském Králově Poli se proslavil jako místo natáčení známého televizního seriálu Četnické humoresky. Právě tady sloužil strážmistr Karel Arazím v podání...

Rozhodnuto. Evropská komise schválila přes miliardu na dostavbu Arény Brno

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Evropská komise v pondělí schválila veřejnou podporu ve výši 53 milionů eur, tedy zhruba 1,28 miliardy korun, na dokončení výstavby multifunkční haly Aréna Brno. Navýšení podpory navazuje na...

8. září 2026  12:58

Líšeň jsem miloval, Artisu nefandím. Kouč Valachovič: Tradice se měly zachovat

Trenér fotbalového Znojma a exkouč Líšně Milan Valachovič (19. srpna 2026)

S fotbalovou Líšní klepal na dveře ligové elity, a přestože se tam Artis Brno v této sezoně už pod novou identitou dostal, trenér Milan Valachovič u toho chybí. Momentálně hledá talenty pro...

8. září 2026

Místa citelně chybí, přesto parkovací dům odmítli. Chtějí zeleň a klid

Střecha objektu byla koncipována jako pobytová, včetně dětského hřiště,...

Těžkosti s parkováním často zažívají obyvatelé sídliště v brněnských Černých Polích. V husté zástavbě panelových domů musejí volné stání složitě hledat, což jim zabírá dlouhé minuty. Opakovaně se...

8. září 2026  6:47

Únik toxické chemikálie v Brně. Jednoho člověka poleptala, zasahovali hasiči

Zásah IZS v ulici Studentská v Brně, kde v pondělí dopoledne v jedné z budov...

V laboratoři v jedné z budov univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích dnes dopoledne uniklo menší množství žíravé, toxické látky, likvidovali ji hasiči. Ještě před příjezdem hasičů se z budovy...

7. září 2026  12:08,  aktualizováno  16:48

Opilý muž rajtoval na koni po celé obci, pak v sedle ujížděl policistům

ilustrační snímek

Kuriózní pronásledování zažili policisté na Brněnsku. Opilý muž, který vedl koně po ulici, jim minulý týden ujížděl v sedle.

7. září 2026  16:46

Zbytečný risk. Senior málem smetl auto v protisměru, předjížděním si ale nepomohl

Senior riskantně předjížděl před zraky policistů

Na riskantní a nebezpečný manévr si minulý čtvrtek troufl senior, který se rozhodl předjet nákladní auto na silnici mezi Vranovskou Vsí a Olbramkostelem na Znojemsku. Zřejmě přecenil dynamické...

7. září 2026  16:14

Závodní skvosty obsadily Olympii. Výstavu legendárních škodovek zahájí mistr světa

Příprava výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport. V brněnském OC Olympia...

Závodní legendy, které běžně neopouštějí muzea ani soukromé sbírky, zamířily do Brna. Výstava ke 125 letům historie Škoda Motorsport zmapuje vozy od prvních automobilů Laurin & Klement až po současné...

7. září 2026  15:45

Zápach z obřího chovu koz na Brněnsku? Starosta věří, že se brzy vyřeší

Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem,...

Starosta Unkovic na Brněnsku Zdeněk Pospíšil (Společně za Unkovice) věří, že se blíží vyřešení dlouhodobého problému s nepovoleným chovem koz v obci. Starší chovatel, kterého je podle starosty možné...

7. září 2026  13:43

Archeogenetička zkoumá otroctví ve středověku, získala grant přes 30 milionů

Zuzana Hofmanová patří k předním českým odbornicím na archeogenetiku, která...

Zabývá se jednou z nejméně poznaných kapitol evropských dějin – obchodem s otroky v raném středověku. Brněnská archeogenetička Zuzana Hofmanová z Masarykovy univerzity na výzkum teď získala prestižní...

7. září 2026  11:03

Sloužil tam Arazím, teď v opuštěném areálu z Četnických humoresek staví byty

Bytové domy mají být různě vysoké. Některé z nich dosáhnou až dvanácti pater, u...

Areál mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí v brněnském Králově Poli se proslavil jako místo natáčení známého televizního seriálu Četnické humoresky. Právě tady sloužil strážmistr Karel Arazím v podání...

7. září 2026  6:39

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

6. září 2026  15:54

Čím větší show, tím lépe, míní jezdec reiningu. Souhru s koněm ukázal až v Las Vegas

Vladimír Čejka z Kobylí na Břeclavsku nedávno závodil v jezdeckém sportu zvaném...

Na první pohled může takzvaný reining připomínat jen westernovou show. Ve skutečnosti jde o sport, ve kterém rozhodují milimetry, a to nejen přesnost a dokonalá souhra se zvířetem, ale také každý...

6. září 2026  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×