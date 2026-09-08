Rozhodnuto. Evropská komise schválila přes miliardu na dostavbu Arény Brno

„Pokryje nárůst stavebních nákladů, s nimiž se v počáteční fázi projektu nepočítalo. Bez této pomoci by projekt nemohl pokračovat,“ píše se v tiskové zprávě Evropské komise. Přičemž podpora je podle ní nezbytná a přiměřená, protože je omezena na nezbytné minimum.
Podle Petra Kratochvíla, předsedy představenstva městské společnosti Aréna Brno a brněnského radního (ODS), jde o náklady na vybavení, které měl původně hradit provozovatel. „Jelikož se provozovatele nepodařilo vysoutěžit, arénu bude provozovat městská společnost. Tím pádem i hradit náklady na vybavení, takže jsme potřebovali od Evropské komise schválení na vložení dalších veřejných peněz,“ vysvětlil Kratochvíl.
Komise současně dospěla k závěru, že multifunkční hala podpoří rozvoj sportovních a kulturních aktivit a přispěje k hospodářskému rozvoji Jihomoravského kraje, zatímco její dopad na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy bude omezený.
Na tomto základě Komise předmětné opatření podpory schválila podle pravidel EU pro státní podporu.
Stavba haly začala v září 2023. Ročně se v ní má uskutečnit kolem 100 akcí. Přes 60 procent programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinné show a další kulturní akce. Významnou část zaujme právě sport. Aréna bude domovem hokejového klubu Kometa Brno.
První akcí, která se odehraje v T-Areně na brněnském výstavišti, bude mistrovství Evropy žen v házené. EURO 2026 se v nové multifunkční hale uskuteční od 4. do 8. prosince.
Původní náklady byly 4,4 miliardy korun, postupně vzrostly zhruba o půl miliardy. Další stovky milionů bude stát vybavení arény. „V současné době pracujeme s částkou 5,6 miliardy korun,“ dodal Kratochvíl.