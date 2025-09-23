Na místě zasahují policisté i strážníci. „Kolegové z Policie České republiky nás požádali o spolupráci kolem půl čtvrté odpoledne kvůli nálezu nevybuchlé munice. Aktuálně máme na místě osm strážníků, konkrétně autohlídky i motohlídky,“ informoval před půl pátou mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Nález munice v Brně uzavřel křižovatku, policie evakuovala nedalekou školu
Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili
Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...
Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek
V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...
Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta
Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...
Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa
V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...
Varovný výstřel v brněnských Řečkovicích. Muž zachránil ženu před agresorem
V pátek ráno se Kolaříkova ulice v brněnských Řečkovicích stala dějištěm dramatické události. Muž, který se zastal ženy napadené agresorem, musel následně čelit jeho útoku a použil tak varovný...
Nález části munice při zemních pracích uzavřel v Brně křižovatku ulic Jana Babáka, Tábor a Kounicova, a to včetně pěší trasy. Z přilehlé základní školy policie preventivně evakuovala 86 lidí. Podle...
Brněnská sázka na jednu kartu: S vyšším rozpočtem buď Europe Cup, nebo nic
Na konci minulé sezony slavili brněnští basketbalisté v nejvyšší soutěži postup do finále po devětadvaceti letech. Čekání na další takovou radost by nyní chtěli zkrátit na minimum, pokud možno jenom...
Na útěku před policisty omylem zamířil přímo do jejich objektu, zamotal se v drátu
Nepříliš šťastnou únikovou cestu zvolil mladík, kterého policisté v Brně honili kvůli pokusu o krádež. Muž se rozhodl přeskočit plot, netušil však, že za ním leží policejní objekt. Navíc se zamotal...
Žádné tepláky ani výstřihy. Nové nařízení budí nevoli, škola chce s žáky diskutovat
Kontroverze vyvolalo rozhodnutí brněnské Základní školy Sirotkova zavést do školního řádu přísnější pravidla oblékání. Žáci nově nesmějí chodit do školy v teplácích ani v oblečení, které odhaluje...
Žádné páčení dveří či oken. Cizinci se snažili probourat do zlatnictví střechou
Originálním způsobem se snažili proniknout do zlatnictví v brněnském obchodním domě dva cizinci. Místo páčení dveří či oken na to šli shora, tedy ze střechy. Jejich snahy v nočních hodinách si však...
Lepší silnice pomohou udržet lidi v regionech, říká jihomoravský lídr STAN
Před čtyřmi lety hnutí STAN v předvolební koalici s Piráty těžilo z ukázněnosti svých voličů. Díky kroužkům zamířili ze společné kandidátky na jižní Moravě do Sněmovny jen jeho politici. Z desátého...
Opravy bytů jsou předražené, tvrdí opozice v brněnské části. Místostarostu odvolali
Opozičnímu sdružení se nelíbí, jakým způsobem městská část Brno-Černovice zadává zakázky na opravy bytů. Podle zástupce uskupení a bývalého starosty této čtvrti Ladislava Kotíka jsou účelově dělené,...
Káva připomínající banány v čokoládě? Proč ne. Brno provoněla výběrová zrna
Kávoví nadšenci o uplynulém víkendu navštívili festival Roast! 2025 v Brně, aby si svůj oblíbený nápoj vychutnali plnými doušky a oslavili poslední letní víkend. Za oprýskanými zdmi bývalé Káznice se...
Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami
Vedení Brna hodlá zrušit neukončené výběrové řízení na firmu, která má za 165 milionů korun bez DPH zbourat chátrající stadion za Lužánkami. Podle původních plánů města měly práce na demolici začít v...
Příběhy už jsou barvitější, ale chybí tvorba pro mladé, říká šéfová festivalu seriálů
Sedm let nazpět založila v Brně mezinárodní festival zaměřený na televizní seriály, ve který veřejnost příliš nevěřila. Od té doby získával Serial Killer pod vedením Kamily Zlatuškové a jejích kolegů...
Je ostudou pro celý kraj, tepe opozice radního z ODS. Koalice jej podržela
Nejprve pomoc stranické kolegyni ve výnosné investici s bývalou nemocniční ubytovnou ve Znojmě, později nesrovnalosti ve vlastním majetku. Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel...
Bytného soudí za zastřelení žárlivce, který ho napadl kvůli sexuálním narážkám
Žárlivost hrála podle spisu hlavní roli v případu muže zastřeleného v brněnském bytě. Invalidnímu důchodci Martinu Unzeitigovi hrozí za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti až šestnáctileté...