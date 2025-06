V drtivé většině jejích filmů šlo o komedie zaměřené na ženské hrdinky, které procházejí vnitřní proměnou. Nyní do kin uvedla Krtkův svět, který se zaběhnutému stylu vymyká. „Je to můj první film, kde je hlavní postavou muž a děj je podle skutečné kauzy. Zaměřuji se na téma boje člověka s Goliášem, přičemž Goliáš je v tomto případě byrokracie,“ přibližuje pětatřicetiletá Toulová.

Co vás inspirovalo k takové tematické změně?

Při točení filmu Láska na zakázku jsme si půjčovali kozu právě z dětského parku Krtkův svět, kde jsem se dozvěděla o příběhu majitele. Je to lehce výstřední člověk, který se rozhodl bojovat proti úřadům a otevřel park bez jednoho chybějícího povolení – dle jeho slov totiž odmítl dát úředníkovi úplatek. Začaly mu tam chodit kontroly, následně přišly pokuty a aktuálně už pět let vede spor s asi čtrnácti institucemi. Připadlo mi neuvěřitelné, že to dokáže ustát, a chtěla jsem jeho příběh zfilmovat.