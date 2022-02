Dřív lidé nadávali, teď bloudí. Rušné eskalátory v Brně kvůli opravě zavřeli

Komplikace způsobilo už loni v létě zastavení schodů, po nichž se museli lidé škrábat vlastními silami. Začátkem února se pak průchod kvůli generální opravě eskalátorů zatarasil úplně.

„V tuto chvíli se vyměňují čtyři opotřebená a poruchová ramena eskalátorů za nová. Průchod mezi ulicí Josefskou a ulicemi Nádražní a Benešova je zcela uzavřen, veřejnost může využívat výtahy umístěné vedle schodů. Celá oprava bude hotová ve druhé polovině března,“ informuje brněnský radní pro oblast majetku Róbert Čuma (Piráti).

Doplnil, že tato uzavírka měla ve středu skončit a provoz schodů se měl obnovit alespoň po jednom eskalátoru. Schody jsou však stále rozebrané a nic nenasvědčuje tomu, že by se mohly brzy rozjet.

Redakce MF DNES se pokoušela zjistit více informací od správců obchodního centra, ti však vyjádření poskytnout nechtěli.

Stav oprav si tedy kolemjdoucí mohou jen domýšlet z toho, co vidí za bariérami. Spousta z nich je navíc zmatená, protože eskalátory představovaly hlavní spojnici mezi podchodem a centrem města, kterou nyní není možné použít.

„Dlouho jsem nebyla v Brně a nevím, jak se teď dostat do podchodu,“ stěžovala si starší paní, která bloudila přízemím obchodního centra a hledala výtah, který by ji odvezl. „Musíte tímto výtahem do prvního patra a tam přestoupit na jiný, který vede do podchodu,“ radila jí jiná žena.

Právě tato informace na cedulích umístěných v okolí chybí. Že jsou výtahy dva a každý někde jinde, se lidé dočtou jen v prvním patře naproti vchodu do budovy. Úsměvně působí i tabule u výtahů, která lidem doporučuje použití eskalátorů, protože jsou rychlejší než výtah.

Popuzení nájemníci

To, že lidé těžko hledají správnou cestu, potvrzuje i jeden z prodejců v místním obchodě, který si nepřál být jmenován. „Spousta lidí tady bloudí, neví, jak se kam dostanou. Chodí se ptát i mě, ze začátku to bylo deset lidí denně, kterým jsem říkal, kam mají jít,“ popisuje.

Oprava se navíc odráží i na samotném obchodě. „Máme zkrácenou pracovní dobu, zákazníci sem nechodí a snížily se tržby. Nikomu z nájemníků se to nelíbí. Všichni jsou popuzení, otrávení, protože chodí málo lidí, ale nájemné platíme v plné výši,“ stěžuje si muž.

Nižší návštěvnost nákupního centra zaznamenala i další obchodnice. „Samozřejmě jsme to tady pocítili, že schody nejedou. Však vidíte, je tady prázdno, měla jsem od rána jednoho zákazníka,“ ukazuje.

Problémy přitom začaly už loni v létě, kdy se eskalátory zastavily, a lidé tak po vysokých schodech museli stoupat pěšky. „Navíc bylo velice nemilé poslouchat každý den lidi, jak nadávají, že to nefunguje. Co druhý člověk, to sprostá slova, že to nejede, a třeba pět nebo šest lidí za den se ptalo proč,“ líčí oslovený prodejce.

„Když schody stály, tak lidi brblali a nadávali, že je Letmo hrozné, pořád si stěžovali,“ doplňuje žena z dalšího obchodu.

Firma PZ Projekt, která je správcem Letma, loni po městu požadovala za provoz vytížených eskalátorů kompenzaci s tím, že obhospodařuje veřejný prostor a platí ročně 1,4 milionu korun za pronájem městských pozemků, na nichž obchodní centrum částečně stojí.

Město však trvalo na tom, že podle uzavřených smluv včetně dohody o zřízení věcného břemene musí veškeré náklady uhradit vlastnická firma. „Eskalátory nejsou ve vlastnictví města a to tedy nepřispělo žádnou finanční částkou na generální opravu eskalátorů,“ konstatuje Čuma.