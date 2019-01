Z Brna řídí firma energetiku po Evropě, vyvinula speciální systém

Firma vychází z predikce z jednotlivých zemí, jakou plánují výrobu a spotřebu elektrické energie. „Na základě toho systém spočítá, jak by jaké vedení mělo být zatížené, aby některé nebylo příliš. A pak se také počítá s nenadálými událostmi,“ vysvětlil Pavel Kočica, který ve firmě Unicorn zastává pozici senior konzultanta pro oblast energetiky.

Když třeba někde kvůli vichřici spadne strom a přetrhá elektrické dráty, tak se systém, na němž v Brně spolupracovali, snaží vypočítat, co to udělá s přenosovou soustavou jinde. Díky tomu se dá předcházet přetížení sítě a případnému blackoutu. Program vychází z modelu parametrů jednotlivých vedení. „Jednoznačně tato koordinace zvyšuje bezpečnost,“ doplnil ředitel vývoje v Unicornu Miloš Dvořák s tím, že dosud poslední zemí, která se do systému připojila, je Rumunsko.

Rozšíření do dalších zemí už ovšem půjde jen těžko. Evropský trh je hodně rozebraný, další státy jsou totiž zapojené do jiných koordinačních středisek, ať už jde o Balkán, Skandinávii nebo Francii s Pyrenejským poloostrovem. „I mezi těmito centrálami je však snaha spolupracovat a vzájemně si vyměňovat informace,“ upozornil Kočica. Kromě tohoto systému ale spolupracují brněnští počítačoví experti i na dalším, který je určený pro řízení toku elektrické energie podmořskými kabely z Belgie a Francie do Velké Británie.

Firma roste, chce mít lidi i jinde na jihu Moravy

Software zde opět počítá a řídí to, kolik kterým směrem poteče elektrické energie, aby vše fungovalo bez problému a nenastaly tak třeba v Anglii výpadky.

Unicorn momentálně zaměstnává ve svých dvou brněnských pobočkách zhruba 110 lidí. V současnosti zde plánuje otevřít třetí a nabrat nových třicet zaměstnanců, tedy více, než s kolika firma před třinácti lety na jihu Moravy začínala. „Poslední roky rosteme dvouciferným tempem, takže předpokládám, že novou pobočku budeme mít plnou do dvou let,“ přiblížil Dvořák.

Tím se dostane Unicorn v Brně na téměř 150 lidí, což je podle Dvořáka strop. S rozšiřováním na jihu Moravy ale firma, která měla loni tržby tři miliardy a má pobočky v dalších dvaceti městech, neskončí. Chce se ovšem vydat do regionu a IT experty nestahovat pouze do Brna.

Nabízí se tak třeba Znojmo, ale zda to nakonec bude zrovna tam, se teprve uvidí. „Teď se soustředíme na novou pobočku v Brně, toto bude závislé na konkrétní situaci, například že některý specialista se bude chtít vrátit do svého rodného města. Na takovém člověku poté může vyrůst i pobočka,“ dodal Dvořák.